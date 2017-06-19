Спикер Макаров отказался вызывать в парламент Петербурга главу ГУ МВД

Спикер Законодательного собрания Петербурга 19 июня отказался ставить на голосование совета фракций вопрос о вызове в городской парламент главы ГУ МВД по городу и Ленобласти Сергея Умнова. Депутаты оппозиционных фракций хотели его расспросить о задержаниях на митинге 12 июня.

Об этом корреспонденту "Фонтанки" сообщили депутаты городского парламента. "Макаров отказался ставить вопрос на голосование без объяснений", – заявил изданию Максим Резник. По его словам, руководители фракций, поддержавших требование поговорить с Умновым, не высказали возражений в связи с категоричным решением Макарова. Недовольной им оказалась Оксана Дмитриева, возглавляющая фракцию "Партии роста" в ЗакСе и депутат Борис Вишневский.

Напомним, что во время антикоррупционного митинга 12 июня на Марсовом поле в Петербурге задержали порядка 600 человек. Сторонники Алексея Навального жаловались на применение силы во время задержаний, а также на последующее содержание в отделениях полиции.