Путин назначил Ерхова послом РФ в Турции

Президент Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции. Соответствующий указ размещен 19 июня на официальном портале правовой информации.

До этого Ерхов занимал должность директора департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

Предыдущий глава российской дипмиссии в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.

В июне 2017-го прокуратура Турции установила личности пяти предполагаемых заказчиков убийства российского посла Андрея Карлова.