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19.06.2017 11:40

В Петербурге экс-бухгалтеру транспортной полиции грозит срок за казённый миллион

Бухгалтер полиции на Московском вокзале Петербурга перед Новым годом решила обогатиться за счет коллег и государства. Теперь в её финансовой отчетности разберется Смольнинский райсуд.

Как сообщили 19 июня в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, состав преступления для уголовного дела о растрате нашли в бухгалтерии одного из отделов транспортной полиции. По версии следствия, одна из сотрудниц воспользовалась своим служебным положением и обеспечила себе прибавку к жалованью из чужих зарплат.

По данным «Фонтанки», речь идет о линейном отделе полиции на Московском вокзале. В декабре 2016 года на счет подразделения поступили средства – чуть больше миллиона двухсот тысяч рублей, на денежное довольствие и премии личному составу. Однако деньги прапорщик полиции перевела на свои собственные счета.

Уголовное дело по четвёртой части 160 УК РФ («Присвоение или растрата») направлено в Смольнинский районный суд. Максимальное наказание предполагает до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Возможно, что наказание для женщины не будет серьезным, так как все похищенные средства она вернула в ходе следствия.

Как заявили «Фонтанке» в УТ МВД по СЗФО, в феврале 2017 года сотрудниками управления по данному факту была проведена служебная проверка, по результатам которой бухгалтера уволили из органов внутренних дел в связи с грубым нарушением дисциплины.


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