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19.06.2017 11:30

Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс о неполном рабочем дне

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», сообщает 19 июня пресс-служба Кремля.

Федеральным законом предусматривается инкорпорация отдельных положений некоторых правовых актов СССР и РСФСР в Трудовой кодекс Российской Федерации.

Изменения вносятся в статьи 93 («Неполное рабочее время»), 101 («Ненормированный рабочий день») и 108 («Перерыв для отдыха и питания») ТК РФ, согласно которым уточняется порядок установления неполного рабочего времени и предоставления перерыва для отдыха.

«Кроме того, предусматривается правило, согласно которому работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой)», — говорится в сообщении.

Изменения также вносятся в статьи 152 («Оплата сверхурочной работы») и 153 («Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни») ТК РФ, которые конкретизируют порядок учета сверхурочной работы, в том числе в выходные и праздничные дни, при исчислении продолжительности этой работы.


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