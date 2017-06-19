Евросоюз продлил санкции против Крыма еще на год

Главы МИД стран – членов Евросоюза продлили до 23 июня 2018 года ограничительные меры в отношении России, принятые в ответ на присоединение Крыма. Санкции включают в себя запрет на импорт товаров, инвестиции в Крым и Севастополь, туристические услуги, экспорт отдельных товаров и технологий.

Евросоюз принял несколько решений о санкциях в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Санкции против Крыма и Севастополя продлеваются ежегодно, они истекают 23 июня. Также в марте 2017 года Евросоюз в очередной раз на полгода продлил персональные санкции в отношении российских и украинских физических и юридических лиц, которых Брюссель признал ответственными за «подрыв территориальной целостности» Украины. В черный список был включен 21 человек.