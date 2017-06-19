Ведущий «Воскресного времени» на Первом возглавил Общественную палату РФ

Валерий Фадеев (родился 10 октября 1960 года) — российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Главный редактор журнала «Эксперт» (с 1998 года), член Высшего совета — сокоординатор Либеральной платформы «Единой России», член наблюдательного совета — председатель экспертного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Член Центрального штаба — руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» Общероссийского народного фронта, член межведомственной рабочей группы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства правительства РФ. Директор Института общественного проектирования, ведущий программы «Воскресное время» на Первом канале.

Избрание секретаря состоялось 19 июня на первом пленарном заседании палаты шестого состава. Согласно процедуре, кандидатов на пост главы палаты выдвигает совет старейшин ОП РФ, в который входят девять старейших общественников нового состава палаты.

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