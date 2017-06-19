Малоэтажный поселок «Северного города» EcoCity аккредитован шестью банками

Новый загородный проект компании «Северный город», малоэтажный поселок EcoCity, получил аккредитацию шести банков.

Ипотечные кредиты на покупку квартир в EcoCity можно получить в банке «Санкт-Петербург», ВТБ, ВТБ24, «Газпромбанке», «Абсолют банке» и «АК БАРС Банке».

Таким образом, покупатели квартир в EcoCity могут воспользоваться целым рядом ипотечных программ на выбор с процентными ставками от 10,25% годовых («Газпромбанк», «Абсолют банк»), первоначальным взносом от 0% (программа банка «Санкт-Петербург» «Ипотека без первоначального взноса»), на срок до 30 лет. Для покупателей просторных квартир площадью от 65 кв. метров и больше интересное предложение есть у банков ВТБ и ВТБ24: по программе «Больше метров – меньше ставка» минимальная процентная ставка может составить 10,4%.

EcoCity

EcoCity – это поселок из 20 жилых четырехэтажных домов «скандинавской» архитектуры во Всеволожском районе Ленинградской области, который строит компания «Северный город» (входит в Холдинг RBI). Поселок расположен в 7 км от Петербурга (10 минут на автомобиле) на естественном холмистом ландшафте. К услугам жителей вся необходимая инфраструктура, от многочисленных спортивных и игровых площадок до магазина шаговой доступности и детского сада. Рядом с участком строительства расположен соседний жилой комплекс Mistola Hills (сдан в 2015 г.), поэтому строящийся микрорайон уже обеспечен подъездной дорогой и всеми энергоресурсами: газом, электричеством, водой, канализацией.

EcoCity – идеальное место жительства для тех, кто ценит экологию, природу, гармонию с самим собой и окружающим миром. Он подходит и для семей с детьми, и для пожилых людей, и для активной молодежи – поклонников здорового образа жизни. Стоимость квартир в поселке начинается от 2,8 млн рублей. Сдача EcoCity – в четвертом квартале 2019 г.

Справка о Холдинге RBI