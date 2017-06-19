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19.06.2017 10:37

Малоэтажный поселок «Северного города» EcoCity аккредитован шестью банками

Малоэтажный поселок «Северного города» EcoCity аккредитован шестью банками
EcoCity

Новый загородный проект компании «Северный город», малоэтажный поселок EcoCity, получил аккредитацию шести банков.

Ипотечные кредиты на покупку квартир в EcoCity можно получить в банке «Санкт-Петербург», ВТБ, ВТБ24, «Газпромбанке», «Абсолют банке» и «АК БАРС Банке».

Таким образом, покупатели квартир в EcoCity могут воспользоваться целым рядом ипотечных программ на выбор с процентными ставками от 10,25% годовых («Газпромбанк», «Абсолют банк»), первоначальным взносом от 0% (программа банка «Санкт-Петербург» «Ипотека без первоначального взноса»), на срок до 30 лет. Для покупателей просторных квартир площадью от 65 кв. метров и больше интересное предложение есть у банков ВТБ и ВТБ24: по программе «Больше метров – меньше ставка» минимальная процентная ставка может составить 10,4%.

EcoCity
EcoCity

EcoCity – это поселок из 20 жилых четырехэтажных домов «скандинавской» архитектуры во Всеволожском районе Ленинградской области, который строит компания «Северный город» (входит в Холдинг RBI). Поселок расположен в 7 км от Петербурга (10 минут на автомобиле) на естественном холмистом ландшафте. К услугам жителей вся необходимая инфраструктура, от многочисленных спортивных и игровых площадок до магазина шаговой доступности и детского сада. Рядом с участком строительства расположен соседний жилой комплекс Mistola Hills (сдан в 2015 г.), поэтому строящийся микрорайон уже обеспечен подъездной дорогой и всеми энергоресурсами: газом, электричеством, водой, канализацией.

EcoCity – идеальное место жительства для тех, кто ценит экологию, природу, гармонию с самим собой и окружающим миром. Он подходит и для семей с детьми, и для пожилых людей, и для активной молодежи – поклонников здорового образа жизни. Стоимость квартир в поселке начинается от 2,8 млн рублей. Сдача EcoCity – в четвертом квартале 2019 г.

Справка о Холдинге RBI 


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