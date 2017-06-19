Группа «Эталон» победила в конкурсе «BIM-технологии 2016»

15 июня 2017 г. в Москве состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Лучшие мировые практики BIM-технологий в России».

На конференции были подведены итоги конкурса «BIM-технологии 2016. Победителем в номинации «BIM-стройка» стала компания НТЦ «Эталон» (входит в Группу «Эталон») с проектом «Школа № 690 в ЖК «Ласточкино гнездо».

Школа № 690 – новая современная школа с двумя бассейнами и двумя спортивными залами, рассчитанная на 825 учащихся, построенная компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» в рамках реализации проекта комплексного освоения территорий – жилого комплекса «Ласточкино гнездо», расположенного в Невском районе Санкт-Петербурга. Инжиниринговая структура Группы «Эталон» – НТЦ «Эталон» – осуществляла комплексный мониторинг проекта на всех этапах его реализации, применяя технологии информационного моделирования зданий (BIM).

«Конкурс был организован на очень высоком уровне, что позволило всем проектным институтам России заявить о своих достижениях в области информационного моделирования и представить массу интересных проектов. Мероприятие проходило в формате обмена опытом, поэтому все присутствующие могли получить новые знания, чтобы, вернувшись к своим рабочим задачам, предложить свежие, инновационные решения. Кроме того, это первая конференция, на которой стало возможным сопоставить BIM-проектирование в разных программных продуктах, в полной мере демонстрирующих свои возможности на конкретном результате. На мероприятии были представлены не только объекты жилого и промышленного назначения, но и спортивные комплексы, стадионы, храмы. Это служит дополнительным подтверждением того факта, что программа BIM многогранна и универсальна, а ее внедрение является новым этапом в развитии программ для проектирования», – отметил генеральный директор НТЦ «Эталон» Арсентий Сидоров.

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