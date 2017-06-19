Приставы заставили петербургского застройщика расстаться с пятью миллионами

Петербургская фирма с полувековым опытом в строительстве не смогла самостоятельно найти деньги на зарплаты своим работникам. Приставы с задачей справились и обнаружили деньги на счетах компании.

Как сообщили 19 июня в управлении федеральной службы судебных приставов Петербурга, ОАО «Домостроительный комбинат № 5» к началу 2017 года накопило пятимиллионную задолженность перед своими сотрудниками. В дело вмешалась прокуратура. Деньги ждали 183 человека, которые продолжали работать на благо организации.

Работодатель расставаться с крупной суммой не торопился, поэтому приставы вынуждены были обратиться в банк. Миллионы на счетах застройщика нашлись, их списали в принудительном порядке и расплатились с работниками.