Приставы заставили петербургского застройщика расстаться с пятью миллионами
Петербургская фирма с полувековым опытом в строительстве не смогла самостоятельно найти деньги на зарплаты своим работникам. Приставы с задачей справились и обнаружили деньги на счетах компании.
Как сообщили 19 июня в управлении федеральной службы судебных приставов Петербурга, ОАО «Домостроительный комбинат № 5» к началу 2017 года накопило пятимиллионную задолженность перед своими сотрудниками. В дело вмешалась прокуратура. Деньги ждали 183 человека, которые продолжали работать на благо организации.
Работодатель расставаться с крупной суммой не торопился, поэтому приставы вынуждены были обратиться в банк. Миллионы на счетах застройщика нашлись, их списали в принудительном порядке и расплатились с работниками.
Справка:
Домостроительный комбинат № 5 начал работу в 1962 году и был ориентирован на строительство жилья, но позже его профилем стали детские сады и школы. ДСК № 5, согласно данным самой фирмы, стал единственной компанией такого рода в Петербурге и построил 202 школы, 327 детсадов, поликлинику, а также Дом пионеров. С 1993 ДСК №5 вернулся к строительству жилых крупнопанельных домов «под ключ».