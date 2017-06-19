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Бизнес
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19.06.2017 10:27
1 Комментариев

Петербургская промышленность ускорила рост в мае

Промышленное производство в Северной столице выросло на 2,7% по итогам января – мая 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

Об этом говорится в материалах Петростата, опубликованных 16 июня. Для сравнения, по итогам января – апреля показатель увеличился на 2,3%.  Таким образом, за последний месяц произошло ускорение роста.

В числе самых динамичных сегментов оказались выпуск резиновых и пластмассовых изделий (36%), автотранспортных средств (25%), текстиля (34%). Впрочем, такая динамика обусловлена сильным провалом в прошлом году.

А вот производство продуктов питания, которое в прошлом году росло двузначными цифрами, увеличилось только на 1,6%. По мнению экспертов, это может быть связано с исчерпанием позитивного эффекта девальвации рубля и введенных в 2014 году санкций на западные товары. В минусе оказалось производство напитков (-11,3%) и табачных изделий (-1,3%). Замедлил рост по сравнению с прошлым годом и выпуск лекарственных средств.

При этом промышленность Петербурга чувствует себя более уверенно, чем по стране в целом, где индекс промпроизводства за пять месяцев вырос на 1,7%.

 

 


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комментарии пользователей (1)
ptr78
19 июня 2017 г. 10:34
По сигаретам, народ и бросать может начал, а то цены то в космос полетели
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