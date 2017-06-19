Аккредитован второй этап строительства ЖК «Город мастеров»

Второй этап строительства ЖК «Город мастеров», строящегося компанией «Строительный трест» в пос. Большое Исаково Калининградской области, аккредитован «РоссельхозБанком».

По условиям ипотечной программы минимальная ставка для ключевых партнеров банка составляет 10,25% годовых.

Согласно условиям «РоссельхозБанка», минимальный первоначальный взнос, необходимый для покупки недвижимости в строящемся жилом комплексе по ставке 10,25%, должен составлять 20% от стоимости квартиры. Кредит может быть выдан на срок от 1 года до 30 лет. Сумма кредита – от 100 000 ублей до 20 000 000 рублей. Данные условия действуют при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика.

В состав второго этапа строительства жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров» войдет четыре дома общей площадью 18,4 тыс. кв. метров. Квартирография данных корпусов представлена одно-, двух- и трехкомнатными квартирами. Площадь квартир варьируется от 37 до 92 кв. метров. На первых этажах жилых домов запланированы коммерческие помещения, общая площадь которых составит 911 кв. метров. Сдача домов второй очереди намечена на II квартал 2019 года.

Напомним, что в конце декабря 2016 года компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса «Город мастеров» площадью почти 32,5 тысячи кв. метров.

Сегодня стоимость квадратного метра в проекте начинается от 39 000 рублей. Такая цена действует при единовременной 100-процентной оплате, приобретении квартиры в ипотеку или в беспроцентную рассрочку с первоначальным взносом 20%. Квартиры можно приобрести как в строящихся, так и в уже сданных домах.

Справка о компании АО «Строительный трест»

