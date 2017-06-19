Давивший в Лондоне пешеходов водитель кричал, что хочет "убить всех мусульман"

Фургон врезался в толпу возле мечети в Лондоне, когда люди собрались вокруг потерявшего сознание мужчины, передает агентство Press Association со ссылкой на очевидца.

"Я шел по улице и увидел мужчину (на земле), который был на улице, я подошел к нему и посмотрел на него. И мне сказали, что он был своего рода нездоров, он потерял сознание", — заявил агентству Абдикадар Варфа. По его словам, он отошел от мужчины, а спустя несколько минут фургон на высокой скорости въехал в группу людей.

Газета Times со ссылкой на очевидца Абдулрахмана Салеха Аламуди пишет, что водитель кричал о том, что хочет "убить всех мусульман".

Напомним, в ночь на 19 июня фургон въехал в людей на севере Лондона, когда те возвращались из мечети с ночной молитвы. Под колесами фургона погиб один человек, еще десять пострадали. Полиция задержала 48-летнего водителя.

Как рассказали очевидцы, в фургоне было трое мужчин, двоим удалось скрыться. При этом водитель не выглядел пьяным или нездоровым.

Полиция рассматривает случившееся как возможный теракт. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня намерена провести заседание чрезвычайного комитета COBRA.

Похожий инцидент произошел на Лондонском мосту 3 июня. Автомобиль врезался в пешеходов, после чего трое террористов напали на людей. Жертвами теракта стали восемь человек. Полиция уничтожила преступников.