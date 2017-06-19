20 человек эвакуировали из-за квартирного пожара на Обручевых

Пожар в девятиэтажке Калининского района испортил утро 19 июня двадцати местным жителям, которые больше часа не могли вернуться в свои квартиры из-за сильного задымления.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре в доме №8 по улице Обручевых поступила дежурному в начале седьмого утра. На место выехали три пожарных расчёта.

Жильцы в соцсетях отметили, что в дыму был весь лестничный пролёт с первого по девятый этаж. Двор, пишут они, был полностью перекрыт.

По данным ведомства, выгорели 13 квадратных метров обстановки одной из комнат двухкомнатной квартиры. Все работы пожарные закончили к половине восьмого утра.