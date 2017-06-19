«Завербованный казаками» петербургский школьник вернулся с «войны»

Девятиклассник, покинувший Петербург ради борьбы с неким оккупационным режимом, вернулся домой. Война под знамёнами неизвестных казаков-монархистов закончилась для него без ранений.

Как стало известно «Фонтанке», юный самозваный участник повстанческого движения объявился в квартире на улице Маршала Захарова в минувшие выходные. Ранним утром 18 июня мать забрала заявление о розыске шестнадцатилетнего сына в полиции Красносельского района.

Женщина не объяснила, добрался ли девятиклассник до повстанцев в Ростове-на-Дону и удалось ли ему присоединиться к монархистам. Также неясно, каких успехов за неделю он достиг в борьбе с оккупантами. Но, судя по всему, военная кампания прошла бескровно. По словам заявительницы, школьник цел и невредим и поход на его здоровье не повлиял.