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19.06.2017 09:25

Самолет Стамбул - Тбилиси вернулся в аэропорт из-за удара молнии

Молния ударила в самолет авиакомпании Atlas global, направляющийся из Стамбула в Тбилиси, в результате чего ему пришлось вернуться обратно в аэропорт Ататюрка, сообщили 19 июня журналистам пассажиры.

По их данным, молния ударила в лайнер через несколько минут после взлета, в результате чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт Ататюрка, рейс в направлении Тбилиси был осуществлен на несколько часов позже.

"Через 15-20 минут после взлета все заметили яркий свет, и молния ударила по самолету. После этого начались проблемы с управлением, следовательно, пилот принял решение вернуться обратно в аэропорт", — сказал журналистам пассажир Давид Лоладзе.

По словам еще одного пассажира Коте Матиташвили, "пострадавших в результате инцидента нет, однако, насколько известно, самолет все-таки получил повреждение, и именно поэтому было решено вернуться в аэропорт".

В пресс-службе аэропорта сообщили журналистам, что рейс Стамбул – Тбилиси был осуществлен с опозданием из-за непогоды.

 

 

Источник: РИА Новости


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