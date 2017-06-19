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19.06.2017 09:17

Новый владелец РБК заверил, что не будет влиять на редакционную политику

Предприниматель Григорий Березкин, купивший РБК, заявил, что не планирует влиять на редакционную политику медиахолдинга.

«Я вообще не собираюсь влиять на редакционную политику. Это такой ящик Пандоры, его один раз откроешь — и потом проблем не оберешься. У людей снижается мотивация, персональная ответственность», — заявил Березкин в интервью «Ведомостям».

Отвечая на вопрос издания, как он будет отвечать «уважаемым людям» на то, что журналисты РБК опять написали нехорошую историю про «Роснефть», Березкин заявил:

«Есть редакция, есть [генеральный директор РБК Николай] Молибог, которые прекрасно держат эти удары, пусть с ними разговаривают».

Березкин также сообщил, что пока никаких кадровых изменений в РБК проводить не планирует. «Я постараюсь сработаться с этим коллективом», — заявил бизнесмен.

«Аудитория у РБК очень интеллигентная. Я часто вижу и не только по РБК, что подача материала более персонифицирована, чем необходимо. Полезнее видеть в новостях смыслы и процессы. Не хочу приводить примеры, но любую новость можно написать позитивно», -  заявил новый владелец.

Возможная продажа холдинга начала обсуждаться в СМИ весной 2016 года, после публикаций РБК о «Панамском архиве» и Катерине Тихоновой, предполагаемой дочери Владимира Путина. В мае 2016 года в РБК сменилось руководство — руководителями объединенной редакции были назначены Елизавета Голикова и Игорь Тросников, работавшие последние годы в ТАСС.

16 июня было официально объявлено, что Березкин купил РБК у Михаила Прохорова, владеющего холдингом с 2010 года. Сумму и другие параметры сделки стороны не раскрывают.

 

Источник: "Медуза"


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