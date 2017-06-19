В Петербурге школьница заявила об изнасиловании в заброшенной бане

Петербургскую школьницу, которую вечером 17 июня потеряла мать, нашли в километре от дома. Девушка заявила, что стала жертвой насильника.

Как стало известно «Фонтанке», 15-летняя ушла из дома на Старо-Петергофском проспекте около восьми вечера и вскоре перестала отвечать на звонки. Не дождавшись ребёнка, мать обратилась за помощью в полицию.

Девушку нашли на следующий день в двадцати минутах ходьбы от места жительства. Полицейским она рассказала, что над ней надругался неизвестный. Преступник, по словам пострадавшей, напал на неё за час до полуночи в заброшенном здании бывшей бани на Оборонной улице.

Помощь врачей девушке не понадобилась, и её вернули матери. Заявления об изнасиловании полицейские ещё не получили. По факту проводится проверка.