Еще
10:14 19.06.2017
Пришлите свою новость!
10:09
Давивший в Лондоне пешеходов водитель кричал, что хочет "убить всех мусульман"
10:03
Ночное сжигание мусора в Волхове довело девушку до больницы
09:57
Google ужесточит борьбу с экстремизмом на YouTube
09:49
20 человек эвакуировали из-за квартирного пожара на Обручевых
09:41
С 19 июня прекращается продажа билетов в финских электричках
09:33
«Завербованный казаками» петербургский школьник вернулся с «войны»
09:25
Самолет Стамбул - Тбилиси вернулся в аэропорт из-за удара молнии
09:17
Новый владелец РБК заверил, что не будет влиять на редакционную политику
09:09
В Петербурге школьница заявила об изнасиловании в заброшенной бане
09:01
В итальянский ресторан в Пушкине заглянули двое в масках
08:53
Западная коалиция впервые сбила самолет ВВС Сирии
08:37
В страшной аварии на Октябрьской набережной погиб молодой водитель
08:30
Метро «Озерки» открыли на вход
08:29
Марин Ле Пен впервые вошла в парламент Франции
08:24
Метро «Озерки» закрыли на вход из-за поломки эскалатора
08:21
СМИ: Киев введет ряд льгот и послаблений для жителей Донбасса
08:13
Бывший тренер «Зенита» пожертвует €100 тыс. пострадавшим от лесных пожаров в Португалии
08:05
При наезде фургона на толпу в Лондоне пострадали 10 человек, один погиб
18/06
Два ДТП заблокировали движение на Типанова-Славы. Пробки растут в обе стороны
18/06
Иран нанес ракетный удар по террористам в Сирии
18/06
Сотрудники ГИБДД встали между налетчиком и шавермой в Кингисеппе
18/06
Движение Макрона получает 100 из 577 мандатов на выборах во Франции
18/06
В Домодедово задержали мужчину, обругавшего матом бортпроводников
18/06
Начальником транспортной полиции Северо-Запада Путин назначил отца замминистра
18/06
Воскресная пробка на финской границе: автомобилисты ждут больше часа
18/06
В Вологодской области налетчики на ювелирный салон ранили полицейского
18/06
В турецком городе появились поезда с вагонами только для женщин
18/06
Верховный суд защитил дилера Porsche в споре с налоговиками
18/06
Россиянки победили в финале этапа Европейской серии Гран-при по регби-7
18/06
В подъезде жилого дома в Гостилицах прогремел взрыв
18/06
Консула Франции можно случайно встретить в петербургском автобусе
18/06
С пистолетом у стадиона на Крестовском задержан водитель Роспотребнадзора
18/06
На Невском проспекте пробки 7 баллов
18/06
Очевидцы: На Бабушкина горит жилой дом
18/06
Дачники возвращаются: пробки на въезд в город почти везде
18/06
Мутко: Газзаев сидит бесконечно недовольный, «бу-бу-бу», а сам палец о палец не ударил
18/06
"Алые паруса - 2017": Шведский бриг Tre Kronor вошел в российские воды
18/06
Пассажиров Пулково попросили подождать Дмитрия Медведева
18/06
В Киеве радикалы избили ЛГБТ-активистов после завершения гей-парада
18/06
Петербургские реконструкторы воссоздали сражение при Куутерселькя
18/06
Телефонный звонок прервал шопинг в ИКЕЕ на Дыбенко
18/06
В Карелии почтили память погибших во время шторма на Сямозере детей
18/06
В России официально приравняли встречи с избирателями к митингам
18/06
На КАД у развязки с Энгельса сгорел автомобиль
18/06
На мосту Кадырова поставили табличку “Ахматовский”
18/06
Во Франции бык убил испанского тореадора
18/06
На КАД у Мурино пробка из-за горящей легковушки
18/06
В Киеве два человека пострадали в результате нападения на участников гей-парада
18/06
Легковушку с двумя людьми в Ленобласти насмерть сплющил метростроитель
18/06
Путин назначил Черникова начальником Госавтоинспекции
18/06
Путин уволил руководителя следственного управления СК по Ленобласти Алексея Маякова
18/06
Кортеж Дмитрия Медведева был замечен под Сосновым Бором, где жила его теща
18/06
На двух озерах во Всеволожском районе погибли люди
18/06
СМИ: гражданин США похищен в Кабуле
18/06
В Тампере открылся обновленный музей Муми-троллей
18/06
Судья боя Ковалев-Уорд признал свою ошибку
18/06
На стрелке Васильевского острова юную американку оставили без денег и паспорта
18/06
Оргкомитет не получил негативных отзывов об организации Кубка конфедераций
18/06
Родственница "Царицы ночи" вновь раскрывает свои бутоны
18/06
Полиция разыскивает угнанный на Народной Renault
18/06
В Кировске квартиранта застрелили в прихожей
18/06
БГ представил анимационный клип «Пегги Поршень»
18/06
В Турции с пищевым отравлением госпитализированы более 730 военных
18/06
Путин отверг утверждение о «ручном управлении» в России
18/06
Концерт Басты в Одессе отменили после угроз радикалов
18/06
Станцию "Ладожская" открыли после проверки
18/06
Во Всеволожске подростки изнасиловали 18-летнюю девушку
18/06
Из-за неисправности шасси самолет Пулково - Неаполь задержан на 10 часов
18/06
"Ладожскую" закрыли на вход и выход
18/06
Путин поделился впечатлениями от «прямой линии»
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
19.06.2017 09:01

В итальянский ресторан в Пушкине заглянули двое в масках

Двое посетителей в масках наведались в ресторан итальянской кухни в Пушкине в ночь на воскресенье, 18 июня. Меню смотреть не стали и быстро ретировались с выручкой.

Как стало известно «Фонтанке», злоумышленники выбрали заведение в доме №39 по улице Оранжерейной, куда пришли около 01.50. Бармена обезоружили при помощи газового баллончика, после чего забрали из кассы 200 тысяч рублей и исчезли, не дожидаясь полиции.

По факту возбуждено уголовное дело о разбое.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00

18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению

Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52

Парки помогают провести каникулы с пользой

День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09

Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ

11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Давивший в Лондоне пешеходов водитель кричал, что хочет "убить всех мусульман"
Ночное сжигание мусора в Волхове довело девушку до больницы
20 человек эвакуировали из-за квартирного пожара на Обручевых
«Завербованный казаками» петербургский школьник вернулся с «войны»
В Петербурге школьница заявила об изнасиловании в заброшенной бане
В итальянский ресторан в Пушкине заглянули двое в масках
Метро «Озерки» открыли на вход
Метро «Озерки» закрыли на вход из-за поломки эскалатора
Два ДТП заблокировали движение на Типанова-Славы. Пробки растут в обе стороны
Сотрудники ГИБДД встали между налетчиком и шавермой в Кингисеппе
Росгвардия с ножом в спине
Юнтоловский демон
География Навального правосудия
Арест по семейным обстоятельствам
Протестные отделы Петербурга
Дареному ткачику в гнездо не смотрят
Навальное правосудие Петербурга
Грешники нашли утешение на Литейном
Казнь балетмейстера
Эхо Петербурга в киевском расстреле
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В подъезде жилого дома в Гостилицах прогремел взрыв

Истребитель ВВС Франции приблизился к летевшему из Пулково Ту-204

Ксения Потеева

Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с победы над Новой Зеландией

Новости компаний
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
21.04.2017 16:34
ГК QBF выступила партнёром встречи предпринимателей Санкт-Петербурга
Во вторник, 18 апреля 2017 года, ведущие предприниматели и эксперты в области маркетинга собрались в Санкт-Петербурге на форуме «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.