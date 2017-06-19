В итальянский ресторан в Пушкине заглянули двое в масках

Двое посетителей в масках наведались в ресторан итальянской кухни в Пушкине в ночь на воскресенье, 18 июня. Меню смотреть не стали и быстро ретировались с выручкой.

Как стало известно «Фонтанке», злоумышленники выбрали заведение в доме №39 по улице Оранжерейной, куда пришли около 01.50. Бармена обезоружили при помощи газового баллончика, после чего забрали из кассы 200 тысяч рублей и исчезли, не дожидаясь полиции.

По факту возбуждено уголовное дело о разбое.