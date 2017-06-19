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19.06.2017 08:53

Западная коалиция впервые сбила самолет ВВС Сирии

Международная коалиция, возглавляемая США, сбила сирийский военный самолет в провинции Ракка.

В заявлении, распространенном американским командованием, говорится, что самолет был сбит истребителем F/A-18E Super Hornet в рамках «коллективной самозащиты вооруженных сил партнеров коалиции».

Су-22 ВВС Сирии, пояснило американское командование, сбрасывал бомбы рядом с поддерживаемыми коалицией формированиями, участвующими в наземной операции.

Перед тем, как сбить самолет, говорится в заявление, представители коалиции связались с российскими военными по экстренному каналу, чтобы «снизить напряженность и остановить огонь».

Американское командование подчеркнуло, что в задачи коалиции «не входит борьба с сирийским режимом, российским или проправительственными войсками», но защищать себя или своих партнеров от любой угрозы «она будет без всяких колебаний».

Ранее сирийские правительственные СМИ сообщили, что военный самолет сбит силам коалиции во время боевой операции против ИГ (террористическая организация, запрещена в России). Судьба пилота самолета неизвестна.

Международная коалиция, возглавляемая США, проводит операцию в Сирии и Ираке против боевиков «Исламского государства» с сентября 2014 года. Самолет ВВС Сирии сбит силами коалиции впервые с начала операции.

 

 

Источник: "Медуза"


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