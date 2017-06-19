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19.06.2017 08:29

Марин Ле Пен впервые вошла в парламент Франции

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен по итогам голосования 18 июня впервые стала членом нижней палаты парламента Франции. Теперь политик должна отказаться от места депутата Европаламента, в состав которого она входит с 2004 года.

Выступая перед соратниками в штабе в Па-де-Кале, Ле Пен назвала свою победу убедительной. Она баллотировалась от избирательного округа Энен-Бомон, где набрала 58,75% голосов. Ее главная соперница – кандидат от движения "Республика на марше" Анн Роке получила чуть более 30%.

Отмечается, что "Национальный фронт" может получить в Национальном собрании от четырех до шести мандатов.

Напомним, в воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в нижнюю палату парламента. Абсолютное большинство мест в новом созыве нижней палаты получит фракция движения «Республика на марше» президента Эммануэля Макрона и «Демократического движения».

Источник: КП

Справка:

Марин Ле Пен считает, что система объединённой Европы «создана на заведомо пагубной идеологии глобализации», что «её надо разрушить и создать свободную Европу, членами которой являются действительно суверенные государства». Она выступает за выход Франции из Европейского союза (ЕС) и проведение референдума, «чтобы французы сами могли ответить на вопрос, выходить ли из ЕС».

4 февраля 2017 года Марин Ле Пен официально вступила в президентскую предвыборную кампанию. Согласно публиковавшимся данным опросов, Ле Пен побеждала в первом туре голосования, но не набирала абсолютного большинства голосов и во втором уступала более умеренному кандидату. В ходе предвыборной кампании посетила Россию, где 23 марта 2017 года провела встречу с президентом Владимиром Путиным.

Заняла второе место в первом туре выборов (21,43 % голосов), которые состоялись 23 апреля. 25 апреля Ле Пен заявила о выходе из партии «Национальный фронт». Во втором туре выборов, состоявшемся 7 мая, уступила Эммануэлю Макрону, набрав 33,9 % голосов избирателей. После окончания выборов Марин Ле Пен вернулась к руководству «Национальным фронтом».


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