Марин Ле Пен впервые вошла в парламент Франции

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен по итогам голосования 18 июня впервые стала членом нижней палаты парламента Франции. Теперь политик должна отказаться от места депутата Европаламента, в состав которого она входит с 2004 года.

Выступая перед соратниками в штабе в Па-де-Кале, Ле Пен назвала свою победу убедительной. Она баллотировалась от избирательного округа Энен-Бомон, где набрала 58,75% голосов. Ее главная соперница – кандидат от движения "Республика на марше" Анн Роке получила чуть более 30%.

Отмечается, что "Национальный фронт" может получить в Национальном собрании от четырех до шести мандатов.

Напомним, в воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в нижнюю палату парламента. Абсолютное большинство мест в новом созыве нижней палаты получит фракция движения «Республика на марше» президента Эммануэля Макрона и «Демократического движения».