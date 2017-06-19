Бывший тренер «Зенита» пожертвует €100 тыс. пострадавшим от лесных пожаров в Португалии

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, ныне возглавляющий китайский «Шанхай СИПГ», пожертвует €100 тыс. семьям, которые пострадали от лесных пожаров в Португалии.

«Большая благодарность всем, кто внес вклад для поддержки семей, пострадавших в этой трагедии. € 100 тысяч завтра будут переданы им», — написал Виллаш-Боаш на своей странице в «Инстаграме».

В результате пожаров в Португалии уже погибли не менее 60 человек, около 150 остались без крыши над головой.

Андре Виллаш-Боаш являлся главным тренером сине-бело-голубых с 2014 по 2016 годы.