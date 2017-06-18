Два ДТП заблокировали движение на Типанова-Славы. Пробки растут в обе стороны

На стыке улицы Типанова и проспекта Славы произошло две аварии – на двух противоположных сторонах. Участниками двух дорожных аварий стали по три автомобиля.

Как сообщают очевидцы в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербурга», серьезная авария произошла по направлению к Будапештской улице – «Хенде «Солярис» вылетел на островок безопасности, проломив ограждение. От удара машину развернуло на 90 градусов. Следом в аварию попали «Тойота Королла» и «Вольво».

На противоположной стороне дороги засмотревшиеся на первое ДТП зеваки – «БМВ», Шевроле Лачетти» и «ВАЗ 2104» – собрались паровозиком.

На месте растет пробка, поскольку участники первой аварии заняли два ряда. Служб никаких нет.