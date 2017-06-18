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18.06.2017 22:46

Иран нанес ракетный удар по террористам в Сирии

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что они нанесли ракетный удар по базам террористов на востоке Сирии, сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что Тегеран считает назходящихся на этих территориях боевиков виновными в нападениях на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни в столице страны, в результате которых погибли 18 человек.

«Мы не оставим без ответа любые попытки пролить чистую кровь», — говорится в заявлении КСИР.

По данным агентства, Иран запустил несколько ракет средней дальности класса «земля — земля». Утверждается, что в результате было уничтожено огромное число террористов, их оборудование и оружие.

 

Источник: "Газета.ру"


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В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
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