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18.06.2017 22:18

В Домодедово задержали мужчину, обругавшего матом бортпроводников

Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который нецензурно обругал бортпроводников при посадке на рейс Москва-Минеральные воды, за что был снят с рейса командиром воздушного судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления МВД на транспорте по ЦФО. 

"В аэропорту Домодедово при посадке на рейс Москва-Минеральные воды уроженец Краснодарского края 1972 года рождения повел себя неадекватно, нецензурно выражался в отношении бортпроводников. Командир воздушного судна принял решение снять пассажира с борта. Были вызваны сотрудники транспортной полиции, которые доставили мужчину в дежурную часть", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении мужчины составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", который будет направлен в суд для принятия процессуального решения.

Источник: РИА "Новости"


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