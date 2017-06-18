Начальником транспортной полиции Северо-Запада Путин назначил отца замминистра

Владимир Путин подписал долгожданный указ о новом начальнике транспортной полиции Северо-Запада. Должность была вакантной с января, после скоропостижной смерти прежнего руководителя Сергея Кострыкина.

Как следует из опубликованного 18 июня на портале правовой информации указа, начальником УТ МВД СЗФО стал 50-летний полковник Евгений Стасишин. Принципиальное решение о назначение было принято еще в феврале 2017 года, как писала «Фонтанка. Все это время обязанности руководителя исполняла начальник следственного управления транспортной полиции Елена Мальцева.

Евгений Стасишин до 2010 года руководил Санкт-Петербургским линейным управлением, затем работал замначальника полиции (по охране общественного порядка) УТ МВД СЗФО. Два года назад возглавил Забайкальское линейное управление МВД на транспорте (Чита). Мастер спорта по спортивной гимнастике и кандидат педагогических наук.

За время отсутствия Евгения Стасишина его сын Никита Стасишин сделал карьеру крупного федерального чиновника, в ноябре 2016 года став заместителем министра строительства и ЖКХ России.