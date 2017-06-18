В турецком городе появились поезда с вагонами только для женщин

По словам 40-летнего мужчины, такие решения не совсем правильны. «Я бы не мог сесть в тот же вагон с моей дочерью, если бы она у меня была?» — спросил он.

Тем не менее, мэр Бурсы Реджеп Альтепе заверил, что решение было принято по итогам большого числа обращений со стороны женщин, причем такие просьбы поступали не один год.

При этом Женская платформа Бурсы продолжает выступать против проекта и проводит акции протеста.