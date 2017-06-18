«Горожане», пишите Путину

Власти отчитались о поставленной «точке» в деле ГК «Город». Сами дольщики не видят даже запятой. И пишут президенту как последней надежде.

Дольщики бывшей ГК «Город» 18 июня вышли на митинг к строящемуся на углу Ленинского проспекта и улицы Доблести ЖК «Ленинский парк». Основная цель собрания — подписать и отправить Владимиру Путину письмо, в котором перечислялись требования владельцев недостроенных квартир. В ходе митинга свои фамилии написали на бумаге 359 человек.

Письмо «горожан» содержит требования, в основном, дольщиков ЖК «Морская звезда» на улице Оптиков, ЖК «Прибалтийский» на Ленинском проспекте, который власти обещали сдать в сентябре текущего года, и второй очереди (четырех точечных домов) ЖК «Ленинский парк», сдача которой также намечена на сентябрь. Первую очередь ЖК «Ленинский парк» – два дома почти на 1900 квартир – ввели в эксплуатацию 14 июня, когда Госстройнадзор подписал соответствующее разрешение. 15 июня, как раз накануне «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, пресс-служба Смольного распространила сообщение о том, что в ЖК начата выдача ключей, и, более того, что в дома уже стали заселяться люди. «Мы ставим точку в этой плохой истории. Каждый день мы будем передавать по одной парадной, чтобы до конца месяца две тысячи дольщиков получили свои квартиры», – заявил в своем телеграм-канале вице-губернатор Игорь Албин, участвовавший в торжественной церемонии, перед которой на стройплощадке даже высадили кусты и обустроили детский городок. Управляющая компания ИСК «Новатор» накануне в срочном порядке обзванивала дольщиков 1 и 2 секции дома 6А ЖК «Ленинский парк», чтобы пригласить их «получить ключи».

Дольщики первой очереди, между тем, тоже готовились к «прямой линии». Как сообщается в группе соцсети «ВКонтакте», начиная с 11 июня несколько десятков человек пытались дозвониться на номера линии; кроме того, владельцы недостроя записали видеообращение, начинающееся словами: «Здравствуйте, Владимир Владимирович. Это обращение – наша последняя надежда». В требованиях, которые были подписаны на митинге, дольщики первой очереди также потребовали устранить недоделки в срок и ввести за эту работу персональную ответственность. Однако в разговорах и в соцсетях люди более откровенно рассказывают о том, в каком состоянии они получили или готовятся получать вожделенное жилье, которое, напомним, изначально позиционировалось как жилье комфорт-класса.

Пишите ваши недостатки

«Я не понимаю как?! Ну как?! Да в моей секции даже ВСЕ лоджии не застеклены, не говоря про остальное, – рассказала «Фонтанке» дольщица Валерия Шкуропат из корпуса 7А. – Я уже видела квартиру. Но не тогда, когда показушно вручали ключи, а где-то недели за две до этого. Но ситуация в нашей 6-й секции в принципе не изменилась. После митинга мы тоже там ходили – по-прежнему нет окон на балконах, не остеклены лоджии, нету на них стяжек. Они должны были штукатурить там стены, потолок — этого всего нет. Лифты на этажах без кнопок. Кроме того, там, где проходят трубы, канализация, пробиты в потолке и в полу дыры. Мне видно соседей снизу и соседей сверху. Это было две недели назад. Кроме того, они проштробили борозды в стенах под кабели — и это ничего не закрыто. Даже в черновой отделке это должно быть. Дыр не должно быть в стенах, стяжка должна быть».

Станислав Евгеньевич из корпуса 6А уже побывал в своей квартире после торжественной церемонии. «У меня жилье куплено без отделки, но там и черновая отделка не до конца выполнена. Отсутствуют счетчики, нету розеток, штробы не заделаны, дырки какие-то в стенах, стяжка частично отсутствует. Лоджия застеклена, но попасть туда невозможно, так как ручек на стеклопакетах нет. Нет, я не подписывал ничего, пойду с инженером по технадзору, стороннего буду привлекать. Не подписывал ни акт приемки-передачи (АПП), ни даже акт осмотра квартиры, – рассказал «Фонтанке» дольщик. – А на лестницах и в холлах вообще ничего не сделано. Просто монолит, не покрытый вообще ничем. Ни штукатурки, ни краски, ничего».

Яна Корнилова из этого же дома купила жилье в секции с полной отделкой. «Вчера видела квартиру, – рассказала она «Фонтанке». – Да, в секции с отделкой. Наш этаж еще не сделан. Там штукатурят. В туалете плитку положили, сантехнику тоже поставили. А так ни отделки, ни воды, ни электричества. Нету даже кнопок вызова лифтов. Места общего пользования на каких-то этажах сделаны, на каких-то нет. Нас еще не вызывали, по графику мы должны получать ключи 28 июня, но мы туда уже ходим в течение полутора месяцев, и ничего не меняется. Только бригады разные — уже три бригады сменилось. Видимо, им не платят».

Александр Чернов из корпуса 7А рассказывает, что тоже не стал ничего подписывать и придет со специалистом позже. «У меня между коридором и комнатой завалена стена. Она наклонена. И это конструктивный недостаток, который так просто нельзя исправить. Я приду с экспертом, потом, – говорит дольщик. – А вы видели наш угловой фасад? Где вообще у балконов нет даже бетонных парапетов? Просто балконная площадка и все. Угловые балконы все такие. Как-то за свой счет эти косяки исправлять не хочется».

А Ирина Кириллова из дома 7А (секция 10) обнаружила, что стены в ее квартире на одну пятую тоньше, чем должны быть. «Стены 80 мм, а должны быть 100 мм, – рассказала она «Фонтанке». – Лоджия застеклена лишь частично. Выломана дверь. Часть окон разбита. При этом нам заявили, что мы должны подписать акт приема-передачи квартиры уже через два дня! При этом в акте осмотра квартиры сослались на некие пункты договора долевого участия, которых там не было. Проектную документацию, чтобы свериться с ней перед подписанием (проект же менялся), нам тоже не дают. Представители УК сказали, что проект нам не нужен, мол, «пишите ваши недостатки, как видите». Мы это ничего подписывать не будем».

Не под запись дольщики сообщают, что более или менее пригодны для жилья на 15 июня были 1 и 2 секция дома 6А, где есть электричество, вода, и нет серьезных недоделок. Хотя, как подчеркивают владельцы жилья, Госстройнадзор ввел не две секции, а оба дома целиком. Сотрудница пресс-службы стройкомитета, дежурившая 18 июня в приемной управляющей компании «Новатор», куда люди обращаются за ключами, также сообщила, что в секциях 1 и 2 есть вода и свет, и что дольщики не «получают ключи» все скопом, а пока просто осматривают квартиры и подписывают акт осмотра, в котором указывают недоделки.

Есть и такие, кто доволен жильем, которое уже удалось осмотреть. «Я сегодня смотрела первый раз нашу квартиру, 6А, 2 секция, очень приятно была удивлена: на этаже места общего пользования доделаны, двери на переходные лоджии на всех этажах поменяли, в квартире стены идеально ровные, стяжка в комнате, кухне и лоджии идеально ровная, счётчики в квартире стоят, протечек в холлах нет, окна не разбиты, довольно чистые, гидроизоляция есть. В следующий раз придем со специалистом принимать квартиру. Строители сказали, что воронки какие-то на крыше по проекту сделаны, все хорошо. Завтра выдают ключи, как я поняла, тем, кто подпишет акт приема-передачи без претензий в 1 и 2 секциях. Да, цветы посажены, и детская площадка монтируется», – написала вечером 14 июня счастливица Татьяна.

«Сегодня были первый раз в своей квартире на осмотре с тем, кто потом будет делать там ремонт. 8 секция, 3 этаж. Краткое резюме: черновая лестница – чисто и бедно, лифтовый холл готов, мусора нигде нет, в квартире, если бы не украли электрощиток – провода перерезаны, и видно, что он был – общее впечатление хорошее, сухо, стены ровные, полы почти все ровные, в комнате максимальный перепад до 1,0 см, потолок ровный, балкон большой, сухой, вода есть. Не хватает мелочей, все сделают до конца июня. После проведения электричества квартира полностью готова к ремонту, чего и ждем. Давайте спокойно подождем до конца июня и будем решать проблемы по мере их поступления. Свет сегодня горел во всех секциях», – сообщает Елена.

На данный момент в приемной управляющей компании ИСК «Новатор» висит вот такой график приема-передачи квартир корпусов 6А и 7А ЖК «Ленинский парк».



Как рассказала корреспонденту «Фонтанки» в приемной пожилая дольщица, она осталась квартирой довольна. Правда, воды и электричества в ней до сих пор нет, но женщина уверяет, что, как ей обещали, все будет включено в те даты, которые указаны в графике. «Впрочем, я не знаю, вот сын приедет, тогда и посмотрим окончательно», – говорит пожилая петербурженка.

Ждущие сентября

Несмотря на недоделки, в целом можно сказать, что у дольщиков первых двух домов «Ленинского парка» есть надежда хотя бы к концу этого года начать ремонт в своих долгожданных квартирах. Перспективы же второй и третьей очереди – еще четырех домов-«точек», а также домов ЖК «Прибалтийский» и «Морская звезда» (всего «Город» оставил недостроенными 13 домов) пока представляются весьма туманными. Работ на объектах «Прибалтийского» не видно с января. Возведены лишь бетонные коробки.

«Без строительной активности с января 2017 года, хотя обещали сдачу к 30 сентября 2017 года. Дома стоят в бетоне с частичным остеклением. «Точка» 5А только частично «зашита» ватой, которую скоро надо уже менять. Нет инженерных коммуникаций», – рассказывает дольщик с «Прибалтийского» Андрей Никлашевич. «Мы заключили ДДУ позже, чем дольщики первой очереди, – говорит Антон с «точки» 7 В. – Нас очень мало, поэтому нас пытаются не замечать. Я уже заканчиваю выплачивать ипотеку, а жилья все нет...»

На ЖК «Морская звезда» на углу Оптиков и Яхтенной стройка тоже не идет. «Темпы строительства в шесть-десять раз ниже тех, которые должны быть. В 2015 году было построено 5%, в 2017 году — 20%. Это значит, будем строить еще 15 лет?» – спрашивает Сергей Шарф, один из дольщиков этого ЖК. Ольга Махинько, тоже владелица будущей квартиры на Оптиков, уверена: причина в том, что никто не может проследить за финансовыми потоками: «Если у каждого ЖК будет отдельный счет, как мы просим, то можно будет отслеживать платежи. А нам говорят, мол, «это нецелесообразно».

Несмотря на то, что пока обещания сдать дома в сентябре не отменены, дольщики не верят даже в то, что дома достроят к марту 2018-го. На митинге они подписались под требованиями сменить застройщика (АО «Проммонолит») и разделить, как настаивает Ольга Махинько, счета трех жилых комплексов. Кроме того, владельцы будущего жилья хотят обязать комитет имущественных отношений (КИО), Водоканал и «Ленэнерго» не требовать с бывших компаний «Города» немедленной уплаты долгов, а подождать с этим до окончания строительства (что ранее дольщикам было обещано) и снять судебные запреты на продажу активов этих компаний. В Смольном ранее сообщали, что продажа этих активов (помещений жилого и коммерческого назначения, мест в паркинге) может стать одним из источников финансирования строительства. Как рассказывают в стройкомитете, «на сегодняшний день есть подтверждение» частичного снятия ареста с непроданных активов компаний, входивших в ГК «Город». Власти надеются извлечь из распродажи всех этих активов (жилых и нежилых помещений, машиномест) восемь миллиардов рублей.

Общую же стоимость строительства всех трех ЖК бывшей группы компаний «Город» власти оценивают в 17 миллиардов. Переговоры о том, как дофинансировать стройку, ведутся, как говорят в Смольном, чуть ли не ежедневно. Так, например, в начале этого года город обратился к федеральному правительствус просьбой докапитализировать банк «Российский капитал» на восемь миллиардов рублей, чтобы получить эти деньги и перечислить их на достройку объектов «Города». Смольный предлагает банку в качестве залога участок под комплексное освоение, на более чем семьсот тысяч кв. м жилой застройки, а также другие свободные активы бывших участников ГК «Город». С другой стороны, ведется подготовка к продаже принадлежавших «Городу» «лакомых» участков на Глухарской улице в Каменке. В апреле 2017 года бывший член ГК «Город» – ООО «Простор» – продал один из участков на Глухарской за 906,7 млн рублей, и в мае эти деньги поступили на строительство, говорят в стройкомитете. Остальные земли «Простора» пока не проданы; в Смольном надеются вскоре изменить на них параметры высотности застройки — с 18 до 40-75 метров – «с целью повышения инвестиционной привлекательности». По словам главы стройкомитета Сергея Морозова, в КГА это уже согласовано. К середине августа по еще одному участку «Простора» должен быть подготовлен проект планировки территории.

Елена Зеликова,

«Фонтанка.ру»