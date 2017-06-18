Верховный суд защитил дилера Porsche в споре с налоговиками

Верховный суд в пятницу, 16 июня, опубликовал определение по налоговому спору между компанией «Спорткар-Центр» (официальный дилер Porsche) и московской инспекцией Федеральной налоговой службы.

Налоговики в 2015 году доначислили «Спорткару» около 15 млн руб. налогов, пеней и штрафов, посчитав, что компания получила необоснованную налоговую выгоду за счет того, что взяла помещения под автосалон в субаренду, а не в аренду.

Все нижестоящие суды согласились с доводами инспекции, но компания дошла до Верховного суда, и его коллегия по экономическим спорам определила отменить предыдущие решения арбитражных судов и вернуть дело в суд первой инстанции. Теперь у налогоплательщика появился шанс успешно оспорить доначисления, если инспекция не предъявит новых весомых доказательств недобросовестности.

«Спорткар-Центр» с 2005 по 2007 год арендовал помещение в Москве у собственника — индивидуального предпринимателя. Затем автодилеру пришлось отказаться от аренды, а собственник заключил новый договор аренды — с ООО «Бизнессодействие».

В 2008 году «Спорткар» взял помещение, которое ранее арендовал напрямую у владельца, и новое здание, достроенное к тому времени, в субаренду у «Бизнессодействия». Ставка арендной платы по субаренде была выше, чем по прежним договорам аренды «Спорткара» с владельцем зданий.

Налоговики посчитали, что автодилер неправомерно уменьшил налогооблагаемую прибыль на расходы по субаренде, а также необоснованно принял к налоговому вычету НДС по операциям с «Бизнессодействием». По мнению инспекции, субаренда была направлена на получение необоснованной налоговой выгоды, поскольку «Спорткар-Центр» имел возможность арендовать помещения напрямую у их собственника.