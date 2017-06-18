С пистолетом у стадиона на Крестовском задержан водитель Роспотребнадзора

Задержанный у стадиона «Санкт-Петербург Арена» водитель работает в районном отделе Роспотребнадзора. Оформлявших административное правонарушение сотрудников полиции смутила схожесть названий государственных ведомств.

Как стало известно «Фонтанке», утром 17 июня водитель Петроградского отдела Роспотребнадзора подвез на Крестовский остров лабораторное оборудование. При проверке пропуска у мужчины нашли патрон и пистолет, а при оформлении материала за правонарушение в 71-м отделе Петроградского УМВД местом работы задержанного указали департамент Росприроднадзора по Северу-Западу.

В пресс-службе ведомства после проверки кадров «Фонтанке» сообщили, что такой водитель и такая служебная машина с номером В...ВА178 отсутствуют. Впоследствии выяснилось, что водитель работает в отделе Роспотребнадзора Петроградского района, на Крестовский он приезжал по служебной надобности, а про пневматический пистолет в салоне авто забыл.

В Роспотребнадзоре Петербурга «Фонтанке» подтвердили принадлежность водителя, выводы будут сделаны после соответствующей служебной проверки.