Еще
21:10 18.06.2017
Пришлите свою новость!
20:58
В Вологодской области налетчики на ювелирный салон ранили полицейского
20:43
В турецком городе появились поезда с вагонами только для женщин
20:18
Верховный суд защитил дилера Porsche в споре с налоговиками
20:02
Россиянки победили в финале этапа Европейской серии Гран-при по регби-7
19:54
В подъезде жилого дома в Гостилицах прогремел взрыв
19:44
Консула Франции можно случайно встретить в петербургском автобусе
19:36
С пистолетом у стадиона на Крестовском задержан водитель Роспотребнадзора
19:23
На Невском проспекте пробки 7 баллов
19:14
Очевидцы: На Бабушкина горит жилой дом
19:01
Дачники возвращаются: пробки на въезд в город почти везде
18:51
Мутко: Газзаев сидит бесконечно недовольный, «бу-бу-бу», а сам палец о палец не ударил
18:44
"Алые паруса - 2017": Шведский бриг Tre Kronor вошел в российские воды
18:35
Пассажиров Пулково попросили подождать Дмитрия Медведева
18:32
В Киеве радикалы избили ЛГБТ-активистов после завершения гей-парада
18:22
Петербургские реконструкторы воссоздали сражение при Куутерселькя
18:12
Телефонный звонок прервал шопинг в ИКЕЕ на Дыбенко
18:08
В Карелии почтили память погибших во время шторма на Сямозере детей
17:59
В России официально приравняли встречи с избирателями к митингам
17:41
На КАД у развязки с Энгельса сгорел автомобиль
17:31
На мосту Кадырова поставили табличку “Ахматовский”
17:26
Во Франции бык убил испанского тореадора
17:22
На КАД у Мурино пробка из-за горящей легковушки
17:19
В Киеве два человека пострадали в результате нападения на участников гей-парада
17:14
Легковушку с двумя людьми в Ленобласти насмерть сплющил метростроитель
16:53
Путин назначил Черникова начальником Госавтоинспекции
16:37
Путин уволил руководителя следственного управления СК по Ленобласти Алексея Маякова
16:32
Кортеж Дмитрия Медведева был замечен под Сосновым Бором, где жила его теща
16:11
На двух озерах во Всеволожском районе погибли люди
16:01
СМИ: гражданин США похищен в Кабуле
15:41
В Тампере открылся обновленный музей Муми-троллей
15:28
Судья боя Ковалев-Уорд признал свою ошибку
15:16
На стрелке Васильевского острова юную американку оставили без денег и паспорта
15:11
Оргкомитет не получил негативных отзывов об организации Кубка конфедераций
15:02
Родственница "Царицы ночи" вновь раскрывает свои бутоны
14:57
Полиция разыскивает угнанный на Народной Renault
14:44
В Кировске квартиранта застрелили в прихожей
14:43
БГ представил анимационный клип «Пегги Поршень»
14:28
В Турции с пищевым отравлением госпитализированы более 730 военных
14:14
Путин отверг утверждение о «ручном управлении» в России
14:02
Концерт Басты в Одессе отменили после угроз радикалов
13:59
Станцию "Ладожская" открыли после проверки
13:52
Во Всеволожске подростки изнасиловали 18-летнюю девушку
13:45
Из-за неисправности шасси самолет Пулково - Неаполь задержан на 10 часов
13:37
"Ладожскую" закрыли на вход и выход
13:35
Путин поделился впечатлениями от «прямой линии»
13:24
МИД сравнил новую кубинскую политику Трампа с риторикой холодной войны
13:02
В Мякинкино младенец обварился кипятком
12:54
Сотрудник Росприроднадзора задержан у стадиона на Крестовском по указу Путина
12:48
Вступление Украины в ЕС Захарова сравнила с полетом на Луну
12:34
В ходе столкновений полиции с протестующими против гей-парада в Киеве задержаны семеро
12:21
В жилкомплексе в Рыбацком погиб рабочий из Северной Кореи
12:16
В Приозерске 7-летняя девочка выпала с балкона третьего этажа
12:14
Сорокина и Смертина на конференции в Петербурге избрали в исполком Российского футбольного союза
12:10
Бабушка кинулась на извращенца, защищая внука в Синявино
12:02
Задержанная в КНДР российская яхта вернулась во Владивосток
11:51
Памела Андерсон попросила Макрона предоставить убежище «сексуальному Ассанжу»
11:44
На Двинской нетрезвый пешеход шагнул прямо под машину
11:38
Истребитель ВВС Франции приблизился к летевшему из Пулково Ту-204
11:29
От лесных пожаров в Португалии погибли 43 человека
11:15
Полиция Киева: В гей-параде участвуют 2,5 тысячи человек
11:12
В Волхове молодёжная ссора завершилась поножовщиной и убийством
10:54
В США арестованы трое подозреваемых в убийстве школьника из России
10:41
США предупредили о возросшей угрозе терактов в Стамбуле
10:15
Футболист «Валенсии» Лоренсо попал в тюрьму по обвинению в изнасиловании
10:07
В Новом Девяткино мужчина сорвался с лоджии и погиб
10:02
Найдены тела пропавших моряков с американского эсминца
02:29
Над Невой летними вечерами будет звучать карильон
02:10
В саду Фонтанного дома устроят драйв по Бродскому
01:51
Маршруты хармсовской «Старухи» заведут театралов в Лисий Нос
01:27
В Мариинском театре выпускают оперу с участием Анны Нетребко
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
18.06.2017 19:36
2 Комментариев

С пистолетом у стадиона на Крестовском задержан водитель Роспотребнадзора

Задержанный у стадиона «Санкт-Петербург Арена» водитель работает в районном отделе Роспотребнадзора. Оформлявших административное правонарушение сотрудников полиции смутила схожесть названий государственных ведомств.

Как стало известно «Фонтанке», утром 17 июня водитель Петроградского отдела Роспотребнадзора подвез на Крестовский остров лабораторное оборудование. При проверке пропуска у мужчины нашли патрон и пистолет, а при оформлении материала за правонарушение в 71-м отделе Петроградского УМВД местом работы задержанного указали департамент Росприроднадзора по Северу-Западу.

В пресс-службе ведомства после проверки кадров «Фонтанке» сообщили, что такой водитель и такая служебная машина с номером В...ВА178 отсутствуют. Впоследствии выяснилось, что водитель работает в отделе Роспотребнадзора Петроградского района, на Крестовский он приезжал по служебной надобности, а про пневматический пистолет в салоне авто забыл.

В Роспотребнадзоре Петербурга «Фонтанке» подтвердили принадлежность водителя, выводы будут сделаны после соответствующей служебной проверки.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (2)
Alexpol46
18 июня 2017 г. 20:52
А что, есть закон, запрещающий носить и перевозить пневматику в городе? Это же не огнестрельное оружие.
Muslimgauze
18 июня 2017 г. 20:46
оно точно по-русски написано? ошибка на ошибке!
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00

18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению

Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52

Парки помогают провести каникулы с пользой

День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09

Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ

11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Вологодской области налетчики на ювелирный салон ранили полицейского
С пистолетом у стадиона на Крестовском задержан водитель Роспотребнадзора
Очевидцы: На Бабушкина горит жилой дом
В Киеве радикалы избили ЛГБТ-активистов после завершения гей-парада
Телефонный звонок прервал шопинг в ИКЕЕ на Дыбенко
На КАД у развязки с Энгельса сгорел автомобиль
Во Франции бык убил испанского тореадора
В Киеве два человека пострадали в результате нападения на участников гей-парада
Легковушку с двумя людьми в Ленобласти насмерть сплющил метростроитель
СМИ: гражданин США похищен в Кабуле
Росгвардия с ножом в спине
Юнтоловский демон
География Навального правосудия
Арест по семейным обстоятельствам
Протестные отделы Петербурга
Дареному ткачику в гнездо не смотрят
Навальное правосудие Петербурга
Грешники нашли утешение на Литейном
Казнь балетмейстера
Эхо Петербурга в киевском расстреле
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В подъезде жилого дома в Гостилицах прогремел взрыв

Истребитель ВВС Франции приблизился к летевшему из Пулково Ту-204

Ксения Потеева

Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с победы над Новой Зеландией

Новости компаний
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
21.04.2017 16:34
ГК QBF выступила партнёром встречи предпринимателей Санкт-Петербурга
Во вторник, 18 апреля 2017 года, ведущие предприниматели и эксперты в области маркетинга собрались в Санкт-Петербурге на форуме «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.