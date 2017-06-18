Консула Франции можно случайно встретить в петербургском автобусе

Петербуржцы не ожидали увидеть в общественном транспорте генерального консула Франции Тибо Фуррьера в одиночестве, без охраны.

Как сообщают читатели «Фонтанки», 18 июня генконсул Фуррьера был замечен в автобусе №27. «Едет один, без охраны. Очень стильно одет», – сообщают очевидцы.

Тибо Фуррьера покинул автобус на остановке у Мариинского театра. Сегодня вечером там дают оперу «Адриана Лекуврер». Главную роль исполняет Анна Нетребко. Дирижер – Валерий Гергиев.

Петербуржцев часто удивляют официальные представители других государств, которые передвигаются по городу без охраны и кортежей. В большинстве случаев охрана им не положена. Судя по фотографии, попавшей в распоряжение "Фонтанки", служебным транспортом некоторые представители тоже не злоупотребляют. Финские консулы, к примеру, ездят на велосипедах на работу – в Генконсульство Финляндии в Петербурге на Преображенской площади.