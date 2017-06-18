На Невском проспекте пробки 7 баллов

Неожиданно плотное движение наблюдается на Невском проспекте. Загруженность магистрали к площади Александра Невского — 7 баллов, что на 3 балла выше обычного, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

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