Мутко: Газзаев сидит бесконечно недовольный, «бу-бу-бу», а сам палец о палец не ударил

Вице-премьер и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился мнением о вопросе Валерия Газзаева во время прямого эфира с президентом.

«Нам нужно создать систему, найти талантливых тренеров и поднять им зарплату, дать стипендию талантливым футболистам. И косить этот газон, как англичане, каждое утро, не отходя. А болтать бесконечно «надо начать заниматься юношеским футболом»… Да мы давно начали! Не так, как некоторые руководители, которых спрашивают «Как сборная сыграет?», а он — «Я считаю, как вы считаете». И сидят бесконечно недовольные: бу-бу-бу-бу-бу. А палец о палец не ударили, это все же тоже на моих плечах. Людям, которые не несут никакой ответственности, конечно, все плохо», — приводит слова Мутко «Советский спорт».

Газзаев спросил у президента, как сборная России сыграет на чемпионате мира — 2018. Президент адресовал этот же вопрос экс-наставнику ЦСКА, на что Газзаев ответил «у меня мнение такое же как у вас, Владимир Владимирович».