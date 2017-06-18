Пассажиров Пулково попросили подождать Дмитрия Медведева

Вылет регулярных пассажирских рейсов из аэропорта Пулково временно приостановили для отправки премьер-министра Дмитрия Медведева. Он гостил в родном городе три дня.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, с просьбой набраться терпения обратились к пассажирам самолетов, назначенных к вылету в пятом часу вечера 18 июня. Задержку объясняли тем, что аэропорт обслуживает представительский борт.

Позже назначенного времени отправились самолеты в Уфу, Сочи, Минводы, Апатиты. Ждать пришлось недолго – от 20 до 53 минут.

По данным «Фонтанки», из Пулково отправлялся самолет премьер-министра. Он присутствовал вчера на открытии Кубка конфедераций, а днем ранее, 16 июня, для него закрывали юрфак СПбГУ – выпуску Дмитрия Медведева исполнилось двадцать лет.