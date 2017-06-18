В Киеве радикалы избили ЛГБТ-активистов после завершения гей-парада

В Киеве ЛГБТ-активистов начали избивать после прошедшего в городе гей-парада. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщает «Громадьское».

Один из участников ЛГБТ-марша был атакован в метро на станции «Контрактовая площадь», на второго напали у станции «Петровка». Активистка «Марша равенства» Елена Герасимюк рассказала, что в центре города некие люди ищут участников гей-парада.

«Друзья, тут еще такая опасность: какая-то стремная толпа мужчин прямо сейчас ходит и ищет "извращенцев" в заведениях в центре города. Будьте осмотрительны. Мы только что встретились с этими персонажами, предупреждаем», — отметила она.

Как сообщила на своей странице в Facebook журналист Катерина Лисунова, радикалы напали также на гражданина Израиля, участвовавшего в параде. «С рукоприкладством и агрессивными выкриками! Ситуация действительно опасная — мне и коллеге с Associated Press за съемку откровенно угрожали», — добавила она.

Ранее в тот же день в Киеве полиция в ходе проведения гей-парада задержала шесть человек. Во время проведения марша у корпуса Киевского университета украинские националисты отобрали у ЛГБТ-активистов так называемый радужный флаг и сожгли его. Гей-парад в Киеве прошел 18 июня. В июне 2016-го на аналогичном мероприятии полицией были задержаны 50 противников акции.