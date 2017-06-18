Телефонный звонок прервал шопинг в ИКЕЕ на Дыбенко

Гипермаркет ИКЕА в комплексе на Дыбенко эвакуировали. Покупатели расселись по машинам и коротают время в бесконечной пробке.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, без четверти шесть вечера 18 июня посетителей ИКЕИ по громкой связи попросили на выход. Персонал объяснил закрытие магазина техническими причинами, но в переговорах между собой сотрудники обсуждали некий телефонный звонок, после которого было принято решение об эвакуации.

Вынужденные покинуть ИКЕЮ покупатели присоединились на своих автомобилях к тем, кто уже закончил воскресный шопинг, и на выезде от «МЕГА Дыбенко» образовались заторы.

Посетители другой МЕГИ, на Парнасе, тоже оказались в вечернем плену, но по другой причине. Сгоревший на КАД автомобиль затруднил движение в город.