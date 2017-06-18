В Карелии почтили память погибших во время шторма на Сямозере детей

Траурные мероприятия, посвященные памяти детей, погибших во время шторма на Сямозере в июне прошлого года, прошли в Карелии, сообщает пресс-служба главы республики.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года, дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одном из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. Лагерь "Парк-отель Сямозеро" после этого был закрыт.

Год назад в память о случившемся на берегу Сямозера был установлен поклонный крест. Сегодня с этого места начались траурные мероприятия. В память о погибших детях родители возложили к поклонному кресту 14 именных венков.