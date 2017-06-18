Еще
18:28 18.06.2017
Пришлите свою новость!
18:22
Петербургские реконструкторы воссоздали сражение при Куутерселькя
18:12
Телефонный звонок прервал шопинг в ИКЕЕ на Дыбенко
18:08
В Карелии почтили память погибших во время шторма на Сямозере детей
17:59
В России официально приравняли встречи с избирателями к митингам
17:41
На КАД у развязки с Энгельса сгорел автомобиль
17:31
На мосту Кадырова поставили табличку “Ахматовский”
17:26
Во Франции бык убил испанского тореадора
17:22
На КАД у Мурино пробка из-за горящей легковушки
17:19
В Киеве два человека пострадали в результате нападения на участников гей-парада
17:14
Легковушку с двумя людьми в Ленобласти насмерть сплющил метростроитель
16:53
Путин назначил Черникова начальником Госавтоинспекции
16:37
Путин уволил руководителя следственного управления СК по Ленобласти Алексея Маякова
16:32
Кортеж Дмитрия Медведева был замечен под Сосновым Бором, где жила его теща
16:11
На двух озерах во Всеволожском районе погибли люди
16:01
СМИ: гражданин США похищен в Кабуле
15:41
В Тампере открылся обновленный музей Муми-троллей
15:28
Судья боя Ковалев-Уорд признал свою ошибку
15:16
На стрелке Васильевского острова юную американку оставили без денег и паспорта
15:11
Оргкомитет не получил негативных отзывов об организации Кубка конфедераций
15:02
Родственница "Царицы ночи" вновь раскрывает свои бутоны
14:57
Полиция разыскивает угнанный на Народной Renault
14:44
В Кировске квартиранта застрелили в прихожей
14:43
БГ представил анимационный клип «Пегги Поршень»
14:28
В Турции с пищевым отравлением госпитализированы более 730 военных
14:14
Путин отверг утверждение о «ручном управлении» в России
14:02
Концерт Басты в Одессе отменили после угроз радикалов
13:59
Станцию "Ладожская" открыли после проверки
13:52
Во Всеволожске подростки изнасиловали 18-летнюю девушку
13:45
Из-за неисправности шасси самолет Пулково - Неаполь задержан на 10 часов
13:37
"Ладожскую" закрыли на вход и выход
13:35
Путин поделился впечатлениями от «прямой линии»
13:24
МИД сравнил новую кубинскую политику Трампа с риторикой холодной войны
13:02
В Мякинкино младенец обварился кипятком
12:54
Сотрудник Росприроднадзора задержан у стадиона на Крестовском по указу Путина
12:48
Вступление Украины в ЕС Захарова сравнила с полетом на Луну
12:34
В ходе столкновений полиции с протестующими против гей-парада в Киеве задержаны семеро
12:21
В жилкомплексе в Рыбацком погиб рабочий из Северной Кореи
12:16
В Приозерске 7-летняя девочка выпала с балкона третьего этажа
12:14
Сорокина и Смертина на конференции в Петербурге избрали в исполком Российского футбольного союза
12:10
Бабушка кинулась на извращенца, защищая внука в Синявино
12:02
Задержанная в КНДР российская яхта вернулась во Владивосток
11:51
Памела Андерсон попросила Макрона предоставить убежище «сексуальному Ассанжу»
11:44
На Двинской нетрезвый пешеход шагнул прямо под машину
11:38
Истребитель ВВС Франции приблизился к летевшему из Пулково Ту-204
11:29
От лесных пожаров в Португалии погибли 43 человека
11:15
Полиция Киева: В гей-параде участвуют 2,5 тысячи человек
11:12
В Волхове молодёжная ссора завершилась поножовщиной и убийством
10:54
В США арестованы трое подозреваемых в убийстве школьника из России
10:41
США предупредили о возросшей угрозе терактов в Стамбуле
10:15
Футболист «Валенсии» Лоренсо попал в тюрьму по обвинению в изнасиловании
10:07
В Новом Девяткино мужчина сорвался с лоджии и погиб
10:02
Найдены тела пропавших моряков с американского эсминца
02:29
Над Невой летними вечерами будет звучать карильон
02:10
В саду Фонтанного дома устроят драйв по Бродскому
01:51
Маршруты хармсовской «Старухи» заведут театралов в Лисий Нос
01:27
В Мариинском театре выпускают оперу с участием Анны Нетребко
01:14
На “Лендоке” покажут новый фильм французского скандалиста
17/06
Игорь Албин: Стадион способен принимать матчи мирового уровня
17/06
Болельщики намусорили на 10 самосвалов, но Смольный кинул на улицы 400 машин
17/06
На Украине взломали сайт ЛГБТ-движения и пригрозили участникам парада в Киеве
17/06
В Италии корабль столкнулся с пирсом - 55 пострадавших
17/06
Семейное веселье на Вуоксе завершилось трагедией
17/06
Самолет в Италию задерживается из Пулково на 9 часов
17/06
Путин на матче-открытия КК встретился с детьми из детских домов
17/06
В Лондоне во время парада в честь Елизаветы II пятеро гвардейцев упали в обморок
17/06
Путин: Россия готова быть вместе с Европой
17/06
Черчесов: Поле на «Санкт-Петербург Арене» сегодня было «реально хорошее»
17/06
Нападающий сборной России Смолов: важно, чтобы наши болельщики влюбились в сборную
17/06
В МИД прокомментировали новую политику Трампа в отношении Кубы
17/06
В очереди на границе с Финляндией умер водитель
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
18.06.2017 18:08

В Карелии почтили память погибших во время шторма на Сямозере детей

Траурные мероприятия, посвященные памяти детей, погибших во время шторма на Сямозере в июне прошлого года, прошли в Карелии, сообщает пресс-служба главы республики.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года, дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одном из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. Лагерь "Парк-отель Сямозеро" после этого был закрыт.

Год назад в память о случившемся на берегу Сямозера был установлен поклонный крест. Сегодня с этого места начались траурные мероприятия. В память о погибших детях родители возложили к поклонному кресту 14 именных венков.

Источник: РИА "Новости"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
15.06.2017 10:45

Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием

Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08

В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group

В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
pixabay.com
14.06.2017 15:00

Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин

С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербургские реконструкторы воссоздали сражение при Куутерселькя
В Карелии почтили память погибших во время шторма на Сямозере детей
В Тампере открылся обновленный музей Муми-троллей
В Турции с пищевым отравлением госпитализированы более 730 военных
Путин отверг утверждение о «ручном управлении» в России
Концерт Басты в Одессе отменили после угроз радикалов
Путин поделился впечатлениями от «прямой линии»
Вступление Украины в ЕС Захарова сравнила с полетом на Луну
Задержанная в КНДР российская яхта вернулась во Владивосток
Памела Андерсон попросила Макрона предоставить убежище «сексуальному Ассанжу»
«Единственный способ прекратить это безобразие — публичность»
Итог «Интервью с Путиным»: Там не было кур
Григорий Михнов-Вайтенко: Мы добрались до той точки, после которой надо договариваться
Не ходите, дети, к Марсову гулять
Скандинавский след Имперского легиона
Третий раунд: что чувствует Путин
«Ты приносишь только вред, создавая бессмысленные, серые пятна»
Клюшка, лошадка и атомная бомба
Скандал на ОГЭ в Петербурге
Решай, кому достанется "Золотая скрепка" от "Фонтанки"
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Истребитель ВВС Франции приблизился к летевшему из Пулково Ту-204

Ксения Потеева

Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с победы над Новой Зеландией

Ксения Потеева

Церемония открытия КК-2017 прошла при полупустых трибунах из-за усиленных мер безопасности

Новости компаний
Tele2
15.06.2017 10:45
Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
pixabay.com
14.06.2017 15:00
Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин
С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06
Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
Фото предоставлены компанией «Группа ЛСР»
09.06.2017 12:50
«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15
В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Самолет «Архангельск»
29.05.2017 17:20
Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Архангельска
Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
19.05.2017 17:53
Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"
В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.