В России официально приравняли встречи с избирателями к митингам

С 18 июня в России вступил в силу закон, по которому уличные встречи депутатов с избирателями подлежат обязательному уведомлению, сообщает Deutsche Welle. Закон вступил в силу с момента публикации в «Парламентской газете».

По сути с настоящего момента встречи депутатов с избирателями приравнены к митингам.

Согласно информации издания, теперь встреча с депутатами будет возможна в двух вариантах: в помещениях, в специально отведенных местах и во дворах домов, а также в форме митинга, шествия, демонстрации или собрания.

Но если в первом случае о встрече уведомлять не нужно, то во втором случае встречи подлежат обязательному уведомлению — «в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения, так как они будут проводиться в соответствии с законом о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Ранее никакого уведомления для встречи депутата с избирателями на улице не требовалось.

Этим пользовались некоторые оппозиционные депутаты, так как их присутствие на несогласованных акциях или митингах превращало мероприятие во встречу с избирателями.

Законопроект ранее одобрила Госдума, Совет Федерации и подписал президент России Владимир Путин.