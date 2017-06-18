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18.06.2017 17:31

На мосту Кадырова поставили табличку “Ахматовский”

На мосту Кадырова появилась табличка «Ахматовский» и профиль поэтессы Анны Ахматовой. Об этом 18 июня сообщают местные жители.

Очевидцы отмечают, что мост был «переименован» в ночь с 17 на 18 июня, к обеду картонные буквы были сломаны неизвестными, на данный момент остатки инсталляции убраны с переправы.

На мосту Кадырова поставили табличку “Ахматовский”

Напомним, что 30 мая 2016 года Топонимическая комиссия Петербурга под давлением чиновников проголосовала за рекомендацию губернатору присвоить мосту в Красносельском районе имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. 15 июня губернатор подписал соответствующее постановление, несмотря на протесты местных жителей.


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