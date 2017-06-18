Во Франции бык убил испанского тореадора

Во Франции во время корриды тореадор Иван Фандиньо получил смертельную травму и скончался. Об этом сообщает NTN24. Инцидент произошел в городе Эр-сюр-л’Адур в департаменте Ланды.

Тореадор запутался в плаще и упал на землю, в этот момент бык нанес мужчине удар рогом в район легких. Фандиньо скончался в больнице Мон-де-Марсан.

Ему было 36 лет, он занимался корридой с 1999 года. На востоке Испании в городе Теруэль во время выступления на корриде погиб 29-летний тореадор Виктор Баррио. Бык проткнул мужчину рогом. Это стало первым случаем за последние 30 лет, когда погиб матадор.