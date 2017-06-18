В Киеве два человека пострадали в результате нападения на участников гей-парада
В Киеве в результате нападения на участников гей-парада пострадали два человека, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Отмечается, что к мужчинам подбежала группа неизвестных, одного побили, другому брызнули в лицо из газового баллончика.
Одного из злоумышленников полицейские задержали, с ним общаются оперативники и следователи. У задержанного изъяли балаклаву, нож, газовый баллончик и капу.
Пострадавшие мужчины 1980 и 1984 годов рождения доставлены в больницу.
Ранее сообщалось, что в ходе столкновений полиции с протестующими против гей-парада в Киеве задержаны семеро.
Источник: "Газета.ру"