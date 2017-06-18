На КАД у развязки с Энгельса сгорел автомобиль

Сгоревший на КАД автомобиль вызвал огромную пробку при въезде в Петербург с трассы «Сортавала».

Как сообщили «Фонтанке» читатели, 18 июня в 16.10 загорелся автомобиль на 32-м километре внутреннего кольца КАД - на развязке с «Сортавалой» и проспектом Энгельса.

«Пожарных не было и в 16.30, машина сгорела вся», – уточнили очевидцы.

После пожара движение со стороны «Сортавалы» почти прекратилось. Пробка тянется до деревни Киссолово Всеволожского района. Особо затруднен въезд с трассы на КАД, проехать через развязку к проспекту Энгельса тоже непросто. В непосредственной близости от места пожара расположен комплекс «МЕГА Парнас».

ГУ МЧС Петербурга уточняет обстоятельства возгорания. В ГУ МЧС Петербурга «Фонтанке» сообщили, что заявка о пожаре на КАД поступила в 16.28, подразделения прибыли в 16.38.