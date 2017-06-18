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18.06.2017 16:37

Путин уволил руководителя следственного управления СК по Ленобласти Алексея Маякова

Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий от должности ряд руководителей региональных главков Следственного комитета, МВД, ФСИН, а также Западно-Сибирского транспортного прокурора. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в отставку отправлены руководитель следственного управления СК по Ленинградской области Алексей Маяков, заместитель начальника главного управления МВД по Свердловской области Владимир Романюк, начальник управления ФСИН по Московской области Анатолий Тихомиров и Западно-Сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов.

Источник: РИА "Новости"


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