Судья боя Ковалев-Уорд признал свою ошибку

Судья Тони Уикс признался, что не заметил удары ниже пояса со стороны американца Андре Уорда в бою-реванше с Сергеем Ковалевым и ошибся с досрочной остановкой поединка. Россиянин проиграл Уорду в бою за чемпионские пояса трех боксерских организаций (WBA (Super), IBF и WBO) в полутяжелом весе.

Американский рефери остановил бой в восьмом раунде после того, как Ковалев пропустил удар в пах и еще несколько ударов.

После боя Ковалев заявил, что не понял этого решения судьи. "Я посмотрел повторы и должен признать, что я ошибся — я пропустил удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалев не защищался. Если бы я видел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил бой", — написал Уикс в своем микроблоге в Twitter.