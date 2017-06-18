Оргкомитет не получил негативных отзывов об организации Кубка конфедераций

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что организация не получила ни одного негативного отзыва об организации Кубка конфедераций по футболу.

«Вчера была грандиозная победа, надеемся, что наша сборная так и будет продолжать. Вчера состоялась церемония открытия и первый матч. У нас предстоят еще 15 матчей, все сборные в России, команды довольны, я не слышал ни одного негативного отзыва, ни одной жалобы»,— приводит ТАСС выдержку из его выступления перед делегатами конференции Российского футбольного союза (РФС).

Первый матч Кубка конфедераций состоялся вчера в Санкт-Петербурге — сборная России обыграла новозеландцев со счетом 2:0. В среду, 21 июня, пройдет матч со сборной Португалии.