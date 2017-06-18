Еще
15:30 18.06.2017
Пришлите свою новость!
15:28
Судья боя Ковалев-Уорд признал свою ошибку
15:16
На стрелке Васильевского острова юную американку оставили без денег и паспорта
15:11
Оргкомитет не получил негативных отзывов об организации Кубка конфедераций
15:02
Родственница "Царицы ночи" вновь раскрывает свои бутоны
14:57
Полиция разыскивает угнанный на Народной Renault
14:44
В Кировске квартиранта застрелили в прихожей
14:43
БГ представил анимационный клип «Пегги Поршень»
14:28
В Турции с пищевым отравлением госпитализированы более 730 военных
14:14
Путин отверг утверждение о «ручном управлении» в России
14:02
Концерт Басты в Одессе отменили после угроз радикалов
13:59
Станцию "Ладожская" открыли после проверки
13:52
Во Всеволожске подростки изнасиловали 18-летнюю девушку
13:45
Из-за неисправности шасси самолет Пулково - Неаполь задержан на 10 часов
13:37
"Ладожскую" закрыли на вход и выход
13:35
Путин поделился впечатлениями от «прямой линии»
13:24
МИД сравнил новую кубинскую политику Трампа с риторикой холодной войны
13:13
Все имущество обанкротившегося Кехмана продано на торгах
13:02
В Мякинкино младенец обварился кипятком
12:54
Сотрудник Росприроднадзора задержан у стадиона на Крестовском по указу Путина
12:48
Вступление Украины в ЕС Захарова сравнила с полетом на Луну
12:34
В ходе столкновений полиции с протестующими против гей-парада в Киеве задержаны семеро
12:21
В жилкомплексе в Рыбацком погиб рабочий из Северной Кореи
12:16
В Приозерске 7-летняя девочка выпала с балкона третьего этажа
12:14
Сорокина и Смертина на конференции в Петербурге избрали в исполком Российского футбольного союза
12:10
Бабушка кинулась на извращенца, защищая внука в Синявино
12:02
Задержанная в КНДР российская яхта вернулась во Владивосток
11:51
Памела Андерсон попросила Макрона предоставить убежище «сексуальному Ассанжу»
11:44
На Двинской нетрезвый пешеход шагнул прямо под машину
11:38
Истребитель ВВС Франции приблизился к летевшему из Пулково Ту-204
11:29
От лесных пожаров в Португалии погибли 43 человека
11:15
Полиция Киева: В гей-параде участвуют 2,5 тысячи человек
11:12
В Волхове молодёжная ссора завершилась поножовщиной и убийством
10:54
В США арестованы трое подозреваемых в убийстве школьника из России
10:41
США предупредили о возросшей угрозе терактов в Стамбуле
10:15
Футболист «Валенсии» Лоренсо попал в тюрьму по обвинению в изнасиловании
10:07
В Новом Девяткино мужчина сорвался с лоджии и погиб
10:02
Найдены тела пропавших моряков с американского эсминца
02:29
Над Невой летними вечерами будет звучать карильон
02:10
В саду Фонтанного дома устроят драйв по Бродскому
01:51
Маршруты хармсовской «Старухи» заведут театралов в Лисий Нос
01:27
В Мариинском театре выпускают оперу с участием Анны Нетребко
01:14
На “Лендоке” покажут новый фильм французского скандалиста
17/06
Игорь Албин: Стадион способен принимать матчи мирового уровня
17/06
Болельщики намусорили на 10 самосвалов, но Смольный кинул на улицы 400 машин
17/06
На Украине взломали сайт ЛГБТ-движения и пригрозили участникам парада в Киеве
17/06
В Италии корабль столкнулся с пирсом - 55 пострадавших
17/06
Семейное веселье на Вуоксе завершилось трагедией
17/06
Самолет в Италию задерживается из Пулково на 9 часов
17/06
Путин на матче-открытия КК встретился с детьми из детских домов
17/06
В Лондоне во время парада в честь Елизаветы II пятеро гвардейцев упали в обморок
17/06
Путин: Россия готова быть вместе с Европой
17/06
Черчесов: Поле на «Санкт-Петербург Арене» сегодня было «реально хорошее»
17/06
Нападающий сборной России Смолов: важно, чтобы наши болельщики влюбились в сборную
17/06
В МИД прокомментировали новую политику Трампа в отношении Кубы
17/06
В очереди на границе с Финляндией умер водитель
17/06
Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с победы над Новой Зеландией
17/06
КК-2017: «Санкт-Петербург Арена» заполнилась на три четверти на матче-открытии
17/06
На "Комендантском проспекте" опасных предметов не обнаружено
17/06
В "Купчино" заработал вход в метро
17/06
Россия обыгрывает Новую Зеландию после первого тайма в матче-открытия КК-2017
17/06
Украина начала расследование против олигарха за торговлю углем из ДНР и ЛНР
17/06
На станции "Купчино" проверяют бесхозные предметы
17/06
Станция "Комендантский проспект" закрыта на вход и выход
17/06
Болельщики вновь обнаружили протечки на стадионе
17/06
Под Всеволожском легковушку сплющили два грузовика
17/06
В Петербурге освобождена часть арестованных за митинг на Марсовом поле
17/06
Владимир Путин прибыл на «Санкт-Петербург Арену»
17/06
Подозреваемая в убийстве внучки-младенца арестована в Петербурге
17/06
На «Санкт-Петербург Арене» приземлились три вертолета. Ожидается появление Путина
17/06
В доме на Фонтанной горела коммуналка
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
18.06.2017 15:11

Оргкомитет не получил негативных отзывов об организации Кубка конфедераций

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что организация не получила ни одного негативного отзыва об организации Кубка конфедераций по футболу.

«Вчера была грандиозная победа, надеемся, что наша сборная так и будет продолжать. Вчера состоялась церемония открытия и первый матч. У нас предстоят еще 15 матчей, все сборные в России, команды довольны, я не слышал ни одного негативного отзыва, ни одной жалобы»,— приводит ТАСС выдержку из его выступления перед делегатами конференции Российского футбольного союза (РФС).

Первый матч Кубка конфедераций состоялся вчера в Санкт-Петербурге — сборная России обыграла новозеландцев со счетом 2:0. В среду, 21 июня, пройдет матч со сборной Португалии.

Источник: "Коммерсантъ"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00

КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера

Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54

Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах

XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07

ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»

В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Судья боя Ковалев-Уорд признал свою ошибку
Оргкомитет не получил негативных отзывов об организации Кубка конфедераций
Сорокина и Смертина на конференции в Петербурге избрали в исполком Российского футбольного союза
Футболист «Валенсии» Лоренсо попал в тюрьму по обвинению в изнасиловании
Путин на матче-открытия КК встретился с детьми из детских домов
Черчесов: Поле на «Санкт-Петербург Арене» сегодня было «реально хорошее»
Нападающий сборной России Смолов: важно, чтобы наши болельщики влюбились в сборную
Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с победы над Новой Зеландией
КК-2017: «Санкт-Петербург Арена» заполнилась на три четверти на матче-открытии
Россия обыгрывает Новую Зеландию после первого тайма в матче-открытия КК-2017
Как открыли Кубок конфедераций
Священная наша держава
Победители Месси
Александр Низелик: Если тренеру нужен был мат, я его переводил
Набрали по объявлению
Как Манчини встретили в Петербурге
Кенгуру-футболисты
Киви, 11 лет трезвости и бронетранспортеры на Васильевском острове
Приехали вернуть Кубок
Поднимем высоко сегодня вновь сияющую славу Португалии
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Истребитель ВВС Франции приблизился к летевшему из Пулково Ту-204

Ксения Потеева

Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с победы над Новой Зеландией

Ксения Потеева

Церемония открытия КК-2017 прошла при полупустых трибунах из-за усиленных мер безопасности

Новости компаний
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.