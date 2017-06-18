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18.06.2017 14:14

Путин отверг утверждение о «ручном управлении» в России

Президент России Владимир Путин не согласился с мнением, что государство действует в режиме «ручного управления». Об этом он заявил в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ, передает в воскресенье, 18 июня, ТАСС. Так глава государства прокомментировал итоги прямой линии, прошедшей 15 июня.

Путин отверг утверждение о том, что региональные власти не работают и проблемы приходится решать с помощью вмешательства федерального центра. «Конечно, многие хотят использовать эту возможность, донести до меня свою озабоченность, боль, либо даже просьбу сформулировать. Ничего здесь особенного нет, тем более что, действительно, подчас достаточно сложно пробиться на региональный или муниципальный уровень со своей проблемой. Но это совсем не значит, что у нас коллеги в регионах, муниципалитетах не работают», — отметил президент.

Путин также отметил, что считает нужным проведение прямой линии, так как в ходе этого мероприятия поднимаются вопросы, требующие внимания со стороны правительства и даже президента. «Именно поэтому и проводятся такие мероприятия, как прямая линия, чтобы почувствовать этот накал, чтобы почувствовать этот нерв. Я думаю, что это полезная работа», — высказал мнение глава государства.

15 июня Владимир Путин провел четырехчасовую прямую линию, в ходе которой ответил на 68 вопросов и отреагировал на ряд обращений граждан.

Источник: "Лента.ру"


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