Из-за неисправности шасси самолет Пулково - Неаполь задержан на 10 часов

Вылет самолета Ту-204 российской авиакомпании Red Wings из Пулково отложен на десять часов. Задержку пассажирам объяснили неисправностью шасси.

Как следует из онлайн-табло Пулково, рейс WZ9325 до Неаполя был назначен 18 июня на 03.50, однако был задержан до утра, а потом перенесен на 13.30 по техническим причинам. Пассажиры чартера сообщили «Фонтанке», что в Red Wings объяснили отложенный вылет неисправностью шасси.

По телефону представитель перевозчика не стал подтверждать корреспонденту эту информацию, но повторный звонок, выполненный от имени туриста, подтвердил версию шасси: якобы одна деталь требует замены, ее доставили из столичного Домодедово (аэропорт базирования Red Wings) самолетом компании S7, приземлившимся в Пулково в 10.55 – на полчаса позже намеченного времени.

Проблема у Ту-204 вызвала веерные задержки других рейсов Red Wings и S7. Например, назначенный к вылету в Москву в 14.05 рейс WZ108 перенесен минимум на 21.00, самолет S7 046 со временем отправления 12.40 по-прежнему находится в Пулково.

Утром 18 июня еще с одним Ту-204 Red Wings случилась нештатная ситуация. При пролете над пространством Франции (рейс Пулково – Барселона) борт стал объектом повышенного внимания французских ВВС. Военное сопровождение самолета длилось несколько минут.