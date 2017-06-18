Концерт Басты в Одессе отменили после угроз радикалов
Концерт российского рэп-исполнителя Басты в одесском клубе Ibiza Beach Club отменен. Об этом сообщается на страничке клуба в Facebook.
«Дорогие друзья! Концерт Басты не состоится. Возврат заранее купленных билетов осуществляется в местах их приобретения. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства», — говорится в сообщении.
Ранее одесские радикалы обнародовали черный список артистов из России и с Украины, в который попал и рэпер Баста.
Отмечалось, что радикалы собираются срывать выступления музыкантов.
Источник: "Газета.ру"