Концерт Басты в Одессе отменили после угроз радикалов

Концерт российского рэп-исполнителя Басты в одесском клубе Ibiza Beach Club отменен. Об этом сообщается на страничке клуба в Facebook.

«Дорогие друзья! Концерт Басты не состоится. Возврат заранее купленных билетов осуществляется в местах их приобретения. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Ранее одесские радикалы обнародовали черный список артистов из России и с Украины, в который попал и рэпер Баста.

Отмечалось, что радикалы собираются срывать выступления музыкантов.