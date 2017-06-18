Путин поделился впечатлениями от «прямой линии»

Президент России Владимир Путин признался, что кое-что новое узнал в ходе «прямой линии», однако ничего революционного для себя не открыл. Об этом он рассказал в интервью программе «Итоги недели» на НТВ.

«Да, я кое-что узнал нового, и это естественно, потому что это прямое общение с людьми. Но сказать так, чтобы для меня здесь были какие-то совсем революционные открытия, я, пожалуй, не могу, потому что я все-таки в постоянном режиме этими вопросами занимаюсь», — цитирует Путина сайт НТВ.ru.

Ранее Путин обсудил с Совбезом темы «прямой линии».