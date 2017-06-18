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18.06.2017 13:13

Все имущество обанкротившегося Кехмана продано на торгах

Все имущество признанного банкротом экс-главы группы JFC и директора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, задолжавшего банкам свыше 9 млрд руб, распродано на торгах, сообщает RNS.

Финансовый управляющий Кехмана Михаил Бологов реализовал последний актив, включенный в конкурсную массу должника, права требования к разорившейся ЗАО «Джей эф си» (головная структура продовольственного холдинга JFC, импортера фруктов, признанного банкротом осенью 2015 года) на 86,1 млн руб, их приобрела Мария Рольская за 55 тыс руб, следует из информации в едином реестре сведений о банкротствах.

Ранее с третьей попытки были проданы принадлежащие Кехману запонки (после уценки реализованы за 70,2 тыс руб), икона с образом Святителя Николая Чудотворца (115 тыс), подаренный на свадьбу Кехмана его портрет кисти оперной певицы Вероники Джиоевой (12,4 тыс) и права требования к ЗАО «Группа Джей эф си» на 14 млн руб (11,6 тыс). Таким образом, за все имущество экс-бизнесмена было выручено 264 тыс руб. Изначально оно выставлялось по цене более 750 тыс.

По оценкам его финансового управляющего, банкротство будет завершено в ближайшие 2-3 месяца.

Ранее сообщалось, что икону и запонки Кехмана выставили на торги.

Источник: "Газета.ру"


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15.06.2017 16:19
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