Еще
15:30 18.06.2017
Пришлите свою новость!
15:28
Судья боя Ковалев-Уорд признал свою ошибку
15:16
На стрелке Васильевского острова юную американку оставили без денег и паспорта
15:11
Оргкомитет не получил негативных отзывов об организации Кубка конфедераций
15:02
Родственница "Царицы ночи" вновь раскрывает свои бутоны
14:57
Полиция разыскивает угнанный на Народной Renault
14:44
В Кировске квартиранта застрелили в прихожей
14:43
БГ представил анимационный клип «Пегги Поршень»
14:28
В Турции с пищевым отравлением госпитализированы более 730 военных
14:14
Путин отверг утверждение о «ручном управлении» в России
14:02
Концерт Басты в Одессе отменили после угроз радикалов
13:59
Станцию "Ладожская" открыли после проверки
13:52
Во Всеволожске подростки изнасиловали 18-летнюю девушку
13:45
Из-за неисправности шасси самолет Пулково - Неаполь задержан на 10 часов
13:37
"Ладожскую" закрыли на вход и выход
13:35
Путин поделился впечатлениями от «прямой линии»
13:24
МИД сравнил новую кубинскую политику Трампа с риторикой холодной войны
13:13
Все имущество обанкротившегося Кехмана продано на торгах
13:02
В Мякинкино младенец обварился кипятком
12:54
Сотрудник Росприроднадзора задержан у стадиона на Крестовском по указу Путина
12:48
Вступление Украины в ЕС Захарова сравнила с полетом на Луну
12:34
В ходе столкновений полиции с протестующими против гей-парада в Киеве задержаны семеро
12:21
В жилкомплексе в Рыбацком погиб рабочий из Северной Кореи
12:16
В Приозерске 7-летняя девочка выпала с балкона третьего этажа
12:14
Сорокина и Смертина на конференции в Петербурге избрали в исполком Российского футбольного союза
12:10
Бабушка кинулась на извращенца, защищая внука в Синявино
12:02
Задержанная в КНДР российская яхта вернулась во Владивосток
11:51
Памела Андерсон попросила Макрона предоставить убежище «сексуальному Ассанжу»
11:44
На Двинской нетрезвый пешеход шагнул прямо под машину
11:38
Истребитель ВВС Франции приблизился к летевшему из Пулково Ту-204
11:29
От лесных пожаров в Португалии погибли 43 человека
11:15
Полиция Киева: В гей-параде участвуют 2,5 тысячи человек
11:12
В Волхове молодёжная ссора завершилась поножовщиной и убийством
10:54
В США арестованы трое подозреваемых в убийстве школьника из России
10:41
США предупредили о возросшей угрозе терактов в Стамбуле
10:15
Футболист «Валенсии» Лоренсо попал в тюрьму по обвинению в изнасиловании
10:07
В Новом Девяткино мужчина сорвался с лоджии и погиб
10:02
Найдены тела пропавших моряков с американского эсминца
02:29
Над Невой летними вечерами будет звучать карильон
02:10
В саду Фонтанного дома устроят драйв по Бродскому
01:51
Маршруты хармсовской «Старухи» заведут театралов в Лисий Нос
01:27
В Мариинском театре выпускают оперу с участием Анны Нетребко
01:14
На “Лендоке” покажут новый фильм французского скандалиста
17/06
Игорь Албин: Стадион способен принимать матчи мирового уровня
17/06
Болельщики намусорили на 10 самосвалов, но Смольный кинул на улицы 400 машин
17/06
На Украине взломали сайт ЛГБТ-движения и пригрозили участникам парада в Киеве
17/06
В Италии корабль столкнулся с пирсом - 55 пострадавших
17/06
Семейное веселье на Вуоксе завершилось трагедией
17/06
Самолет в Италию задерживается из Пулково на 9 часов
17/06
Путин на матче-открытия КК встретился с детьми из детских домов
17/06
В Лондоне во время парада в честь Елизаветы II пятеро гвардейцев упали в обморок
17/06
Путин: Россия готова быть вместе с Европой
17/06
Черчесов: Поле на «Санкт-Петербург Арене» сегодня было «реально хорошее»
17/06
Нападающий сборной России Смолов: важно, чтобы наши болельщики влюбились в сборную
17/06
В МИД прокомментировали новую политику Трампа в отношении Кубы
17/06
В очереди на границе с Финляндией умер водитель
17/06
Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с победы над Новой Зеландией
17/06
КК-2017: «Санкт-Петербург Арена» заполнилась на три четверти на матче-открытии
17/06
На "Комендантском проспекте" опасных предметов не обнаружено
17/06
В "Купчино" заработал вход в метро
17/06
Россия обыгрывает Новую Зеландию после первого тайма в матче-открытия КК-2017
17/06
Украина начала расследование против олигарха за торговлю углем из ДНР и ЛНР
17/06
На станции "Купчино" проверяют бесхозные предметы
17/06
Станция "Комендантский проспект" закрыта на вход и выход
17/06
Болельщики вновь обнаружили протечки на стадионе
17/06
Под Всеволожском легковушку сплющили два грузовика
17/06
В Петербурге освобождена часть арестованных за митинг на Марсовом поле
17/06
Владимир Путин прибыл на «Санкт-Петербург Арену»
17/06
Подозреваемая в убийстве внучки-младенца арестована в Петербурге
17/06
На «Санкт-Петербург Арене» приземлились три вертолета. Ожидается появление Путина
17/06
В доме на Фонтанной горела коммуналка
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
18.06.2017 12:54
3 Комментариев

Сотрудник Росприроднадзора задержан у стадиона на Крестовском по указу Путина

Перед открытием Кубка конфедераций в Петербурге задержан сотрудник Росприроднадзора. Он стал жертвой указа президента об усиленных мерах безопасности во время футбольного турнира.

Как стало известно «Фонтанке», утром 17 июня  на Крестовский остров на служебном Solaris приехал 29-летний водитель департамента Росприроднадзора по Северо-Западу. Он подъехал к «Санкт-Петербург Арене», где вечером планировались открытие и матч сборной России. На КПП у него потребовали пропуск для въезда. Документ имелся в наличии, но кроме него в бардачке был замечен патрон с маркировками «3» и «38». Автомобиль подвергся тщательному осмотру, так как перед Кубком конфедераций президент Владимир Путин своим указом резко ограничил оборот оружия и боеприпасов в городах-участниках. Их перевозка фактически запрещена.

Под водительским сиденьем Solaris был найден пневматический пистолет А-101 калибром 4,5 мм. Он изъят и отправлен в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД. О водителе было доложено дежурному ФСБ.

Полиция составила административный протокол по статье 20.8 КоАП за нарушение правил хранения оружия и патронов.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (3)
MIGEL
18 июня 2017 г. 15:27
Скорее всего он на работу попал по большому знакомству.Иначе трудно понять, чем руководствовался отдел кадров принимая на работу человека, который создаёт проблемы на ровном месте себе и своим начальникам?
ptr78
18 июня 2017 г. 15:05
Заголовок не соответствует новости
Борис
18 июня 2017 г. 14:34
Первая жертва , явно "пособник" :)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00

18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению

Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52

Парки помогают провести каникулы с пользой

День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09

Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ

11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На стрелке Васильевского острова юную американку оставили без денег и паспорта
В Кировске квартиранта застрелили в прихожей
Во Всеволожске подростки изнасиловали 18-летнюю девушку
Из-за неисправности шасси самолет Пулково - Неаполь задержан на 10 часов
В Мякинкино младенец обварился кипятком
Сотрудник Росприроднадзора задержан у стадиона на Крестовском по указу Путина
В ходе столкновений полиции с протестующими против гей-парада в Киеве задержаны семеро
В жилкомплексе в Рыбацком погиб рабочий из Северной Кореи
В Приозерске 7-летняя девочка выпала с балкона третьего этажа
Бабушка кинулась на извращенца, защищая внука в Синявино
Росгвардия с ножом в спине
Юнтоловский демон
География Навального правосудия
Арест по семейным обстоятельствам
Протестные отделы Петербурга
Дареному ткачику в гнездо не смотрят
Навальное правосудие Петербурга
Грешники нашли утешение на Литейном
Казнь балетмейстера
Эхо Петербурга в киевском расстреле
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Истребитель ВВС Франции приблизился к летевшему из Пулково Ту-204

Ксения Потеева

Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с победы над Новой Зеландией

Ксения Потеева

Церемония открытия КК-2017 прошла при полупустых трибунах из-за усиленных мер безопасности

Новости компаний
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
21.04.2017 16:34
ГК QBF выступила партнёром встречи предпринимателей Санкт-Петербурга
Во вторник, 18 апреля 2017 года, ведущие предприниматели и эксперты в области маркетинга собрались в Санкт-Петербурге на форуме «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.