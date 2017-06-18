Сотрудник Росприроднадзора задержан у стадиона на Крестовском по указу Путина

Перед открытием Кубка конфедераций в Петербурге задержан сотрудник Росприроднадзора. Он стал жертвой указа президента об усиленных мерах безопасности во время футбольного турнира.

Как стало известно «Фонтанке», утром 17 июня на Крестовский остров на служебном Solaris приехал 29-летний водитель департамента Росприроднадзора по Северо-Западу. Он подъехал к «Санкт-Петербург Арене», где вечером планировались открытие и матч сборной России. На КПП у него потребовали пропуск для въезда. Документ имелся в наличии, но кроме него в бардачке был замечен патрон с маркировками «3» и «38». Автомобиль подвергся тщательному осмотру, так как перед Кубком конфедераций президент Владимир Путин своим указом резко ограничил оборот оружия и боеприпасов в городах-участниках. Их перевозка фактически запрещена.

Под водительским сиденьем Solaris был найден пневматический пистолет А-101 калибром 4,5 мм. Он изъят и отправлен в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД. О водителе было доложено дежурному ФСБ.

Полиция составила административный протокол по статье 20.8 КоАП за нарушение правил хранения оружия и патронов.